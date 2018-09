hst., Köln

Et gib nix, wat et nitt gitt“, sagen die Bonner Bürger in diesen Tagen kopfschüttelnd und denken darüber nach, warum sie noch immer keinen neuen Schulrat haben und in absehbarer Zeit wohl auch keinen haben werden, obwohl solch ein wichtiger Mann seit Jahren nötig wäre.

Denn nun sind es fast vier Jahre her, daß die Stadt auf ihren neuen Schulrat wartet. Der amtierende Schulrat ist durch seine Doppelstellung als Beigeordneter und Schulrat so überlastet, daß er seinen Verpflichtungen nicht mehr recht nachkommen kann. Bereits 1953 kündigte er selber an, daß er sein Amt als Schulrat niederlegen müsse, um sich seiner Aufgabe als Beigeordneter ausreichend widmen zu können. Was nämlich jahrelang bei rund 100 000 Einwohnern von einem Mann zu bewältigen war, ließ sich nach dem enormen Bevölkerungszuwachs der Bundeshauptstadt nicht mehr schaffen: Bonn hat heute rund 140 000 Einwohner. Es dauerte allerdings noch mehr als zwei Jahre, ehe sich der Rat zur Lösung des Problems entschloß. Das geschah in der 33. Sitzung des Rates der Stadt Bonn am 2. Februar 1956. Im Protokoll heißt es da: „Der Rat beschließt in geheimer Abstimmung 22 gegen 19 Stimmen bei einer Enthaltung...: Es wird die Stelle eines städtischen Schulrates errichtet. Der Herr Kultusminister wird gebeten, diesem städtischen Schulrat die staatliche Schulaufsicht in vollem Umfang zu übertragen und Schulrat Niffka von der staatlichen Schulaufsicht freizustellen. Die Stelle wird öffentlich ausgeschrieben.“

Auf die Ausschreibung vom 31. Mai 1956 meldeten sich 21 Bewerber. Nach der üblichen Prüfung der Unterlagen durch das Schulamt, den Schulausschuß, den Hauptausschuß und die Fraktionen zog man fünf Bewerber in die engere Wahl. Diese stellten sich dann dem Schulausschuß und einigen Experten vor. Danach empfahl der Schulausschuß (Zusammensetzung: 8 CDU, 4 SPD, 3 FDP, 2 Vertreter der Konfessionen) mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung – also fast einstimmig –, Dr. Paul Oswald, 43 Jahre alt, katholisch, bisher Konrektor in Düsseldorf, als Schulrat anzustellen.

Dr. Oswald hatte nicht nur ausgezeichnete Referenzen namhafter Professoren, sondern auch einen beachtenswerten Werdegang: Student der Studienstiftung des deutschen Volkes, Dozent an einer pädagogischen Akademie, praktische Lehramtstätigkeit. Er hatte nur einen Nachteil: Es fehlte ihm die praktische Erfahrung in der Schulaufsicht. Aber – so meinte der Schulausschuß mit Recht – jeder Schulrat hat schließlich einmal ohne praktische Erfahrung beginnen müssen. In bester und seltener Einmütigkeit ging man auseinander.

In der Ratssitzung vom 26. Juli 1956 war man sich schon nicht mehr so einig. Die FDP hatte Bedenken: Es sei ihr zugetragen worden, daß Oswald intolerant sei. Da kamen der SPD auch Bedenken. Und dennoch: Mit 18 gegen 15 Stimmen sprach sich der Rat für Dr. Paul Oswald aus. Das mit der Intoleranz war auch hernach nicht mehr zu klären. Irgendwer – so stellte sich heraus – hatte einen Brief geschrieben, worin er sich auf die Mitteilung eines Pfarrers berief. Aber auch der Pfarrer wußte nur etwas vom Hörensagen, und wer nun wirklich was gesagt hatte, das blieb unklar.

Am 14. August 1956 wurde der Ratsbeschluß dem Kultusminister Luchtenberg in Düsseldorf mit der Bitte übersandt, „den zum städtischen Schulrat in Bonn gewählten Konrektor Dr. Paul Oswald mit der auftragsweisen Verwaltung der staatlichen Schulaufsicht für den Stadtkreis Bonn zu beauftragen und ihn aus seinem Hauptamt als Konrektor zu beurlauben“.