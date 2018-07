Inhalt Seite 1 — Die Marschstiefel fangen an zu drücken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Krüger

Nach einer Gesprächspause von mehr als drei Jahren werden Ende dieser Woche wieder führende Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einer „großen Aussprache“ über Wirtschaft- und sozialpolitische Grundsatzfragen zusammentreten. Die letzte Konferenz dieser Art fand im Herbst 1954 statt. Damals wurde von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände und dem Deutschen Gewerkschaftsbund in dem sogenannten „Margarethenhof-Abkommen“ eine Schlichtungsvereinbarung unter Dach und Fach gebracht, die zwar nicht ohne Mängel ist, sich in der Praxis dann aber doch als ein Schritt auf dem Wege zu einer besseren Zusammenarbeit der Sozialpartner erwiesen hat. Ob diesem ersten Schritt nun ein zweiter folgen wird, kann nur zu hoffen gewagt werden. Nicht nur in der Politik sind die Fronten starr und unbeweglich geworden. Doch es gibt Anzeichen dafür, daß die Stunde einer weiteren Vereinbarung nicht ungünstig ist.

Die jetzt beginnenden Verhandlungen sind das Ergebnis zäher Bemühungen der Arbeitgeberverbände. Seit etwa zwei Jahren ist von dieser Seite keine Gelegenheit versäumt worden, auf die Dringlichkeit einer neuerlichen Zusammenkunft am runden Tisch hinzuweisen. Das beharrliche Nein der Gewerkschaften (jedenfalls und insbesondere der im DGB zusammengeschlossenen Industriegewerkschaften) war die Antwort des starken Mannes, der es nicht nötig hat, an den Verhandlungstisch zu treten, um sich von anderen darüber belehren zu lassen, wie man Erfolg hat. Aber in letzter Zeit haben sich die Erfolgsrezepte des DGB für einen nicht kleinen Teil der Arbeitnehmer als ein zweischneidiges Schwert erwiesen. Auch innerhalb der Gewerkschaften ist die Diskussion darüber in Gang gekommen, ob die bisher angewandte Lohnstrategie richtig ist.

Über das Für und Wider dieser Lohnstrategie – Vorprellen der starken Gewerkschaften in den von der Konjunktur und vom Markt begünstigten. Wirtschaftszweigen bis an den Rand des ökonomisch Möglichen, dann Nachziehen der schwächeren Gewerkschaften mit sozialen Argumenten (Wiederherstellungder „gerechten“ Lohnrelationen) – ist außerhalb der Gewerkschaften schon lange und heftig gestritten worden. Vom

volkswirtschaftlichen

Standpunkt läßt sich vieles dagegen einwenden. Aber vom Standpunkt der Gewerkschaften hat diese Methode immerhin so lange funktioniert, als die stürmische Aufwärtsentwicklung der Wirtschaft den Unternehmern einige Bewegungsfreiheit in der Gestaltung der Kosten und Preise ließ. Das ist nun nicht mehr der Fall. Seit einiger Zeit sehen die „nachrückenden“ Gewerkschaften den Weg von einer Reihe harter ökonomischer Tatbestände verstellt, die mit Appellen an die Gerechtigkeit nicht so ohne weiteres beiseite zu räumen sind. Die gewerkschaftliche Marschsäule droht auseinanderzubrechen.

Daß zwischen der IG Metall (der die Erfolge verhältnismäßig leicht zufallen, weil sie in einem hochproduktiven Wirtschaftsbereich operiert) und der IG Bergbau (welche die von allen Seiten anerkannte Spitzenstellung des Bergmanns halten soll, aber bei jeder Lohnforderung von ihren Kontrahenten vor komplizierte und unlösbare Rentabilitätsrechnungen gestellt wird) seit langem ein gespanntes Verhältnis besteht, ist nicht neu. Auch der vor wenigen Tagen in der Gewerkschaftspresse veröffentlichte Dialog zwischen Otto Brenner und Heinrich Gutermuth hat die Tatsache nicht verwischen können, daß es zwischen beiden Gewerkschaften sowohl in der Beurteilung der Situation als auch der bestehenden Möglichkeiten Meinungsverschiedenheiten gibt, die nicht nur taktischer und untergeordneter Art sind. Aber die jüngsten lohnpolitischen Aktionen der Gewerkschaften bieten noch andere anschauliche Beispiele dafür, wo der Stiefel anfängt zu drücken.