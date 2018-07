Die Bundesrepublik ist an einer Neuverschuldung nicht interessiert, daher ist auch die Kapitaleinfuhr grundsätzlich verboten. Ausnahmegenehmigungen werden praktisch nicht gegeben. Nun aber können bestimmte, in Deutschland gelegene Auslandsvermögen oder aus Wiedergutmachungsansprüchen stammende flüssige Mittel einmal zwischen Ausländern gehandelt und zum anderen in Deutschland angelegt werden, was ja auch keine Neu Verschuldung ist. Das ist die sogenannte Liberalisierte Kapitalmark-Regelung (Libka-Mark), die 1954 das Sperrmarkverfahren im Wesentlichen abgelöst hat.

Damals war dies ein beachtlicher Fortschritt auf dem Wege zur Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs. Das Geschäft in Libka-Mark ist im Ausland rege, weil das Bedürfnis, Kapitalmittel in Deutschland anzulegen, groß ist. Es besteht eine lebhafte Nachfrage nach Mitteln für den Erwerb von deutschen Wertpapieren, z. B. von hochverzinslichen Industrie-Obligationen; Wirtschaftsunternehmen wollen in Deutschland Investitionen zur Verstärkung ihrer Außenhandelspositionen durchführen, sie wollen sich weiterhin an Kapitalerhöhungen beteiligen, weil sonst ihre Beteiligungen zu klein und damit uninteressant werden und anderes mehr.

Bei dem beschränkten Marktbereich der Libka-Mark und der starken Nachfrage entwickelt sich ihr Kurs unabhängig von dem normalen Devisenkurs der D-Mark. Das ist nicht sehr schön. Man möchte deshalb einen weiteren Schritt wagen und glaubt, daß hierfür die Zeit reif ist; eine ins Gewicht fallende Neuverschluldung ist nicht zu befürchten. Hierzu trägt die Tatsache bei, daß in der kommenden Zeit weit größere Beträge als bisher aus der individuellen Wiedergutmachung nach dem Ausland transferiert werden müssen. Dadurch kommt in die Zahlungsbilanz etwas mehr Luft, die eine gewisse Kapitaleinfuhr erlaubt. An ihr aber besteht insofern ein Interesse, als auf solche Weise das Zinsgefälle gegenüber dem Ausland am schnellsten eingeebnet wird. Ob man sich sofort zu einer völligen Freigabe entschließen wird, ist allerdings eine andere Frage.

Es spricht einiges dafür, gewisse Kontrollen einzubauen, um einmal zu verhindern, daß das vertretbare Maß in der Kapitaleinfuhr überschritten wird, zum anderen aber auch, damit es nicht zu einem Dreieckverkehr kommt, bei dem wir gute D-Mark als Anleihen und Wiedergutmachungszahlungen herausgeben, auf der anderen Seite aber nicht konvertierbare Währung hereinbekommen. Das würde zu einer wesentlichen Verschlechterung unserer Devisenreserven führen, an der wir kein Interesse haben können. Der nächste Schritt dürfte daher mit einiger Wahrscheinlichkeit nochmals eine Zwischenlösung bringen, der weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der internationalen Währungsverhältnisse durch das Ausland folgen müßten, bevor der letzte Schritt – ein völlig freier Kapitalverkehr mit dem Ausland – gewagt werden kann. Rlb.