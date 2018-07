Wie schwierig es ist, zur einheitlichen Beurteilung ökonomischer Vorgänge selbst da zu kommen, wo die statistischen Daten in hinreichender Dichte und Fülle „offen“ liegen, zeigt sich beim Studium der Monatsberichte des Bundeswirtschaftsministeriums. Der vor wenigen Tagen erschienene Bericht (über die wirtschaftliche Lage im Dezember) ist, wie nicht anders zu erwarten, auf den gleichen Ton der maßvollen Zurückhaltung gestimmt, der uns allenthalben aus der Wirtschaft entgegenklingt. Dennoch findet sich hier – ähnlich wie bereits im vorhergehenden (November-)Bericht, der von einer „gewissen Übernachfrage“ sprach – die Angabe, daß „die Auftriebskräfte im Innern die Gesamtnachfrage auf einem hohen konjunkturellen Niveau halten, das immer noch etwas über dem Angebot liegt“

Also weiterhin „Nachfrageüberhang“? Wenn dem wirklich so wäre, dann würde sich als zwingende Konsequenz ergeben, daß konjunkturpolitisch „dagegengehalten“ werden müßte: sei es mit allgemein restriktiven Maßnahmen, sei es mit „gezielten Aktionen“, um die Übernachfrage an ihren einzelnen Quellpunkten zu treffen und gleichsam auszutrocknen. (Sollte etwa im „Auslaufen“ des Juliusturms eine solche Quelle liegen?) Ist man sich über Ort und Art solcher „gezielten Aktionen“ aber noch nicht einig, dann dürfte die Bundesbank keinesfalls so, wie geschehen, die Zügel lockern, sondern müßte von sich aus alles tun, um „dämpfend“ zu wirken: zum mindesten so lange, wie noch, trotz einer von sich aus nachlassenden Aktivität (der Bericht spricht hier nicht ganz glücklich von „Dämpfungsfaktoren“) in einzelnen Bereichen, die Gesamtnachfrage überhöht („überhitzt“) ist.

Hat der Zentralbankrat etwa falsch gehandelt, als er – unter nahezu allgemeiner Zustimmung! – die letzte Diskonterhöhung beschloß? Man könnte fast meinen, daß der Bericht des Wirtschaftsministeriums dieser Ansicht sei. Nach einem Hinweis auf die Lage am Geldmarkt, die (zumal wegen des erwünschten Abfließens spekulativ gehaltener ausländischer Mark-Guthaben) eine Diskontsenkung – mit günstigen Folgen auch für den Kapitalmarktzins – geboten erscheinen ließ, wird da nämlich gesagt:

„Von der konjunkturellen Entwicklung her dagegen lag auch zu Beginn des Jahres kein Anlaß vor, stimulierend auf die Nachfrage einzuwirken, da das Gesamtpreisniveau immer noch steigt.“

Von diesem letzten Satz her läßt sich das Knäuel wahrscheinlich entwirren. Der Bericht „sieht“ (offenbar...) in erster Linie die Tatsache noch immer weiter leicht ansteigender Preise. Er will nicht sehen (und dies ist ein sehr charakteristischer Fall partieller Problemblindheit „von Amts wegen“), daß die Preissteigerungen keineswegs bedingt sind durch eine Ubernachfrage (oder Überexpansion, Überbeschäftigung, Überhitzungskonjunktur – wie auch immer man den gleichen Sachverhalt bezeichnen möge...), sondern vielmehr bedingt durch eine Kostenüberteuerung, die ihrerseits überwiegend aus Maßnahmen von hoher Hand erwachsen ist, und deren Auswirkungen zu schwer wiegen, als daß sie von den Unternehmungen aufgefangen und (ohne Weitergabe im Preis) „verkraftet“ werden könnten. So kommt der Bericht zwangsläufig, da ja eine Ursache für die steigende Preistendenz gefunden werden muß, zu der These, daß noch immer ein Nachfrageüberhang vorhanden sei. Das führt zu dem leichten Tadel an die Adresse von Präsident Blessing: er habe qua Diskontsenkung „stimulierend“ auf die Nachfrage eingewirkt, wozu „kein Anlaß vorgelegen“ habe – denn das Gesamtpreisniveau steige ja immer noch. Hier wird freilich übersehen, daß es nicht Sache der Notenbank sein kann, auch solche Preissteigerungen zu verhindern (oder, durch einen massiven Preisdruck auf andere – „reagible“ – Marktbereiche, zu kompensieren), die aus staatlich verfügten (oder geduldeten) Kostensteigerungen resultieren.

Die These aber, wonach „die Gesamtnachfrage immer noch etwas über dem Angebot liegt“, läßt sich, unserer festen Überzeugung nach, nicht aufrechterhalten. In allen Wirtschaftsbereichen ist, wert- wie mengenmäßig, der Auftragseingang im Laufe des Jahres 1957 unter die Umsatzziffern (und erst recht unter die Kapazitätsgrenzen) gesunken: mit dem eindeutigen Ergebnis, daß die „Auftragsüberhänge“ überall merklich abgenommen haben. Vor allem ist das natürlich im Exportgeschäft der Fall, wie ja auch im Dezember-Bericht ausdrücklich gesagt wird; diese Rückgänge werden auch nicht durch die (zeitweilig?) leicht anziehende Tendenz für Inlandsinvestitionen aufgewogen. G. K.