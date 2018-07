Inhalt Seite 1 — Man will doch wissen, woran man ist... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

"Zins- und Kapitalmarktbedingungen reichen allein nicht aus, um eine entsprechende Auswahl und Rangordnung in der Beanspruchung des Kapitalmarktes zu erreichen. Was uns fehlt und was dringend notwendig wäre, ist ein volkswirtschaftlicher Gesamtplan, in dem Dringlichkeit und Rang der am Kapitalmarkt zu deckenden Emissionsbedürfnisse festgelegt werden müssen. Das könnte alle Einzelgenehmigungen mit ad-hoc-Entscheidungen weitgehend(!) entbehrlich machen."

Wie es der Zufall so fügt: am 25. Januar erschien in der Ausgabe 4/1958 der "Wohnungswirtschaftlichen Informationen" (herausgegeben vom "Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen", der sich als Oragan der staatlichen Wohnungspolitik bezeichnet) der vorstehend zitierte Passus. Und am 27. Januar hielt die "Gesellschaft für Sozialen Fortschritt" eine stark besuchte und viel beachtete Aussprachetagung in Godesberg ab, bei der nach einem einleitenden Referat von Professor Strickrodt (Frankfurt/M.) über die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VwG) im allgemeinen und ihre Bedeutung für die Sozialpolitik im besonderen gesprochen werden sollte...

Der Ton liegt hier ganz eindeutig auf dem Wort "sollte". Denn wenn bei dieser Aussprache auch sehr viel über das, was die VwG generell leisten kann (und noch mehr über das, was sie nicht leisten kann) gesagt worden ist, so blieb doch der engere sozialpolitische Themenkreis nahezu unberührt, mit dem sich – laut Einladung – die Veranstalter eigentlich hatten beschäftigen wollen. So war nichts zu hören von den "Zirkulation-, Zurechnungs- und Beeinflussungsvorgängen", die sich "in den realen Prozessen wie auch in der öffentlichen Meinungsbildung" durch besondere "Ketten" repräsentieren – also etwa in der Reihe "Lohn-Preis-Kapitalbildung – Konsum – Investition – Preis – Lohn", oder in der Reihe "Rentensystem – Rentenhöhe – Sparkapitalbildung – Verbrauch – Investitionen". Ebensowenig hörte man von einer Nutzbarmachung der VwG "für Tarifverhandlungen, Rentenanpassungsgesetzgebung und für eine Politik breiter Vermögensbildung". Lag das etwa an der Unlust oder der Unfähigkeit des in Godesberg versammelten fachkundigen Gremiums? – Ganz gewiß nicht! Die Erklärung dafür, daß sich niemand bereit fand, in die vorgesehenen Themenkreise "einzusteigen", ist – sehr viel einfacher – die, daß die in der Einladung angesprochenen "Zirkulations-, Zurechnungs- und Beeinflussungsvorgänge" nicht (oder kaum) quantifizierbar sind, sich also einer exakten zahlenmäßigen Erfassung entziehen. Und weiter: daß die Teilnehmer an der Diskussion in ihrer überwiegenden Mehrzahl die Ansicht vertraten – oder im Verlaufe des Gesprächs zu der Einsicht gekommen waren –, man könne in Sachen VwG keine "wirtschafts- und sozialpolitisch verwendbaren Analysen" schaffen ... geschweige denn "Prognosen" solcher Art.

Auch eine "Institutionalisierung", wie sie Prof. Strickrodt offenbar vorschwebt, würde die Gesamtrechnung noch nicht zu derartigen Wunderwirkungen befähigen: gleichgültig, ob man da an "eine Instanz der Bundesregierung" denkt, von der aus die Sache betreiben werden soll, oder an "ein gemeinsames Gutachterorgan von Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen", oder schließlich an ein qua Gesetz zu schaffendes "unabhängiges Sachverständigengremium." Das "Institutionalisieren" ist außerdem deshalb entbehrlich, weil es ja bei uns schon längst – viele Teilnehmer des Godesberger Diskussionskreises horchten überrascht auf, als dies zur Sprache kam – die gesetzliche Bestimmung gibt, wonach das Statistische Bundesamt eine VwG zu erstellen hat. Noch ein anderes Faktum war offenbar nicht allgemein bekannt: nämlich der Unterschied zwischen der "eigentlichen" VwG, als einer Darstellung wesentlicher Wirtschaftsdaten für einen abgelaufenen Zeitraum, Und einer Vorausschau auf die wirtschaftliche Gesamtentwicklung", die als Nationalbudget zu bezeichnen wäre – insbesondere dann, wenn sie als "vollzugsverbindlich" gilt, also durch wirtschaftspolitische Maßnahmen realisiert werden soll oder (laut Gesetz) realisiert werden muß.

Anders gesagt: die Veranstaltung ergab ein höchst nützliches und durchaus notwendiges Herunterschrauben jener vielfach überspannten Ideen, mit denen – speziell auch durch Prof. Strickrodt – in den letzten Jahren die VwG als eine Art wirtschaftspolitischer Patentmedizin angepriesen worden ist, bei deren Anwendung es – angeblich! – möglich sein würde, zur einheitlichen und "wissenschaftlich gesicherten" Gesamtanalyse irgendwelcher wirtschaftlicher Tatbestände zu gelangen, und darüber hinaus, zu unanfechtbaren Prognosen ... ja sogar "richtigen" und allseits anerkannten) wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Angesichts dieser seltsamen Überbewertung eines Zahlengerüstes – einer Überbewertung, die schon deshalb unbegreiflich ist, weil ja die Erfahrungen, die europäische Nachbarländer mit dem System des Nationalbudgets gemacht haben, durchaus nicht zur Nachahmung verlocken – war es ja wohl geboten, daß in Godesberg von berufener Seite mit aller Klarheit und Schärfe erklärt wurde: selbst durch eine noch so vollkommene volkswirtschaftliche Gesamtrechnung könne niemandem eine wirtschaftspolitische Entscheidung abgenommen werden. Oder, um dasselbe in einem Bilde zu sagen: die VwG sei allenfalls Windrose – niemals Kompaß

Das ist nun allerdings enttäuschend für viele Leute, die sich angesichts der verwirrenden Vielfalt der ökonomischen Daten in eine Art von Dschungel versetzt fühlen, und die obendrein noch irritiert sind durch die einander widersprechenden wirtschaftspolitischen Wegweiser. Natürlich wünschen sie sich eine Art Kompaß, der ihnen aus dem Labyrinth heraushelfen könnte: "Man will doch wissen, woran man ist!" Dazu kommt der illusionäre Glaube, die Menschen würden "besser" (zum mindesten besser ansprechbar, also sachlicher), wenn es gelänge, ihnen die wirtschaftlichen Fakten sachlich einwandfrei vor Augen zu stellen. Das hieße freilich die Möglichkeiten der VwG weit überschätzen... Das Ergebnis der Godesberger Tagung der Gesellschaft für Sozialen Fortschritt sieht demnach so aus, daß von den ans Utopische streifenden Hoffnungen und Erwartungen nicht mehr viel übriggeblieben ist, wonach mit der Schaffung einer solchen Gesamtrechnung so etwas wie eine neue Ära der Wirtschafts- und Sozialpolitik beginnen könne: mit durch ihre Unfehlbarkeit ausgezeichneten wirtschaftspolitischen Erkenntnissen hier und der Eröffnung des Weges zum sozialen Frieden da.