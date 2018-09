A. M., Paris, im Februar

Kann eine politische Bewegung, die aus Ressentiment und aus dem Gefühl unaufhaltbaren Abstiegs geboren wurde, „konstruktiv“ werden? Der Poujadismus versucht dieses Experiment zur Zeit. Als Mendès-France vor vier Jahren aus Frankreich einen modernen Wirtschaftsstaat machen wollte, war der Poujadismus von einer Sekte zu einer Massenbewegung geworden: Sein Hauptklient, der übermäßig ins Kraut geschossene Kleinhandel (ein Spezereiladen auf 60 Einwohner), spürte, daß die Operation vor allem auf seine Kosten vor sich gehen konnte. Aber der stürmische Vormarsch Poujades kam wieder zum Stehen: beim Umschalten vom wirtschaftlichen Existenzkampf auf die Politik zeigte er sich recht ungeschickt, und über die „unterentwickelten“ Departements südlich der Loire schien die Bewegung nicht hinauszugelangen. Als Poujade dann Anfang 1957 so instinktlos war, sich auf dem ungünstigen Pflaster der Hauptstadt als Kammerkandidat zu stellen und kläglich geschlagen wurde, meinte man, der Poujadismus sei dazu verdammt, sich wieder zu einer lokalen Sekte zurückzuentwickeln.

Das Ende des letzten Jahres brachte jedoch eine erstaunliche Wiederauferstehung des Poujadismus. Bei den Ergänzungswahlen in die Handelskammern gelang ihm ein Einbruch in breiter Front, obwohl man seinen Kandidaten alle nur möglichen Prozedurschwierigkeiten gemacht hatte. Wenn der Poujadismus auch nicht eine Bewegung ist, die das „System“ über den Haufen zu rennen vermag, so scheint es doch so etwas wie einen „poujadistischen Reflex“ zu geben: wie immer noch unzählige Arbeiter kommunistisch wählen, obwohl sie mit der Partei nicht mehr einverstanden sind (es ist eben „die Partei der Arbeiterschaft“), so scheint auch eine ganz bestimmte Gruppe im Zweifelsfall für Poujade zu stimmen – auch wenn sie ihn gar nicht mag. Diese Beobachtung ist nicht von uns, sondern von Poujade, der sie persönlich – im dunklen Zweireiher – der Presse vortrug. Und sie scheint zu stimmen. Das Erstaunliche ist nur das Maß an Selbstreflexen und kühler Distanz, das Poujade befähigte, diese Beobachtung selbst auszusprechen.

Daß seine Ratgeber den stürmischen Massenredner (und Nur-Redner) solche Dinge sagen ließen, hatte seinen guten Grund. Wenn Poujade sich auffällig zusammennahm, um die intime Pressekonferenz von etwa dreißig Leuten nicht seiner Gewohnheit entsprechend zu einer Massenversammlung werden zu lassen, so sollte das ein ausdrückliches Einschwenken auf den Weg der „Legalität“ und der konstruktiven Politik symbolisieren. Mit Betonung stellte Poujade fest, daß der Feind Nr. 1 seiner Bewegung nun nicht mehr die ungerechte Steuerverwaltung sei, sondern die „wirtschaftliche Anarchie“.

Was meint der ja gerade durch die wirtschaftliche Anarchie hochgekommene Massenführer damit? Nun, Poujades Problem ist, daß er unbedingt über seine soziale und geographische Basis hinauskommen muß: bleibt er auf das kommerzielle Kleinbürgertum des Zentralmassivs beschränkt, so wird der Poujadismus ewig eine zwar lärmende, aber für das „System“ letzten Endes doch ungefährliche Minderheit bleiben. Die bisherigen Ausbruchsversuche in die Bauernschaft, in die Industriearbeiterschaft oder die akademische Jugend mißlangen. Nun sucht Poujade auf ganz breiter Basis anzusetzen: der Graben zwischen dem Detailhandel und dem Konsumenten soll geschlossen werden, indem man beiden als gemeinsamen Feind den übersetzten Zwischenhandel (die sogenannten intermédiaires) vorzeigt, der vor allem an den überhöhten Preisen schuld sei Es sei im gemeinsamen Interesse von Einzelhandel und Konsument, durch Ausschaltung jener Parasiten eine Preissenkung zu erreichen.

Wie stellt Poujade sich das praktisch vor? In den kommenden drei Monaten will er in neun Departements von Westfrankreich (die weder zu den besonders begünstigten, noch zu den besonders notleidenden gehören) einen Versuch machen, der bei seinem Gelingen auf ganz Frankreich ausgedehnt werden soll. Er will nämlich die so individualistischen Einzelhändler zu einer Einkaufsgenossenschaft zusammenschließen – etwas, was es in Nachbarländern Frankreichs, beispielsweise in der Schweiz, schon seit Jahrzehnten gibt, was in Frankreich jedoch revolutionär wirken muß. Die Finanzierung soll durch die Zeichnung niedriger Anteilscheine (minimal 100 DM pro Kopf) durch viel Tausende von Genossenschafter erfolgen. Diese sollen im Verkauf unabhängig und in der Wahl der Waren frei bleiben. Fliegende Preiskontroll-Equipen der Genossenschaft sollen urgerechtfertigte Preiserhöhungen zuungunsten des Konsumenten aufspüren und den indisziplinierten Ladenbesitzer auszuschließen.

Werden die Massen, die Poujade in der Revolte gefolgt sind, ihm auch folgen, wenn er nun Disziplin! Disziplin! predigt? Und wird er selbst diese Rolle durchhalten können, in der sich der alte Massenaufpeitscher offensichtlich noch nicht ganz heimisch fühlt?