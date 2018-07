... daß zwei Taucher des privaten „Deutschen Unterwasserklubs dem Direktor des Mineralogischen Universitätsinstituts in Hamburg halfen, einen in einen Teich gestürzten Meteoriten zu suchen, nachdem mehrere amtliche Stellen es abgelehnt hatten, Taucher bereitzustellen, „weil dafür im Etat keine Mittel vorgesehen sind“.

... daß auf der Deutschen Therapiewoche in Karlsruhe erstmalig ein Kochkurs in Diätkost für praktische Ärzte abgehalten wird, damit diese besser in der Lage sind, in der Sprechstunde oder am Krankenbett die Zusammensetzung für die Diätküche zu erklären.

Wir finden schlecht...

... daß der Bürgermeister von Manching bei Ingolstadt gegen den Willen seines Gemeinderats in die Amtsräume versteckte Abhörgeräte einbauen ließ, um seine Untergebenen belauschen zu können.

... daß in Hamburg die zweieinhalb Kilometer lange U-Bahnstrecke vom Jungfernstieg zum Hauptbahnhof, die laut Kostenvoranschlag 27 Millionen Mark kosten sollte, in Wirklichkeit 92 Millionen Mark verschlingen wird.

... daß die Stadt Reif im Winkl zwecks Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren die Straße zur Winklmoosalm mit einer nachts angeketteten Schranke sperrt, so daß nicht einmal ein Arzt in dringenden Fällen zur Alm fahren kann.