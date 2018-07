RH-Hamburg

Sehen Sie mal“, sagte meine Aufwartefrau und zeigte mir ein ganz heiles Kleid im Prä-Sacklinienstil, „das habe ich von Frau Weber geschenkt gekriegt. Ist wie neu. Und sie hat es abgelegt. Denen geht es ja sehr gut.“

Das ist schon einige Monate her und fiel mir erst jetzt – bei einer selbstverständlich völlig unpassenden Gelegenheit – wieder ein. Ich bekam nämlich in einer Woche gleich zwei Einladungen zu sehr merkwürdigen Festlichkeiten – zu sogenannten „Hausabbruchs-Bottle-Parties“.

Die Fälle der beiden Häuser, die abgebrochen werden sollen, liegen etwas verschieden. Das eine Haus ist alt – gebaut gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, jedoch durchaus nicht baufällig. Es muß Weg, weil der Platz, auf dem es um wenige Meter den Bomben entging, für eine neue Straße gebraucht wird. Die Bomben sind eben wenig städteplanerisch gefallen.

Das andere Haus ist eins der nach dem Kriege entstandenen Scheinhäuser, die zwar massiv und modern gebaut, leider nur aus dem Parterre bestehen und weitere Etagen nicht zu tragen vermögen. Es soll jetzt durch ein „richtiges“, ein hohes Haus ersetzt werden.

Nun also: die Abbruchs-Party. Was erhalten werden soll,’ Bilder, Bücher, Möbel – das ist schon weg. Einige Matratzen, wie man sie zuweilen sieht, wenn Männer der städtischen Müllabfuhr sie sinnend hin und her drehen, überlegend, ob man sie in die Trommel des großen Wagens werfen oder doch aufbewahren sollte – solche Einrichtungsgegenstände sind geblieben. Und von den hundert Gästen sitzen einige darauf und trinken Schnaps.

Überraschend ist, wenn plötzlich das Licht ausgeht. Das bedeutet, daß die Elektrizitätswerke das Haus nun abgeschrieben haben. Und für die Eingeladenen bedeutet es, daß Radio und Bandgerät nicht mehr gehen. Aber der Gastgeber hat auf sehr reizende Weise für diesen Augenblick vorgesorgt: eine alte Drehorgel steht in der Ecke des kahlen Raums, dessen Wände zu „beschmieren“ durchaus erlaubt ist. Die Orgel spielt, was sie auf den Walzen hat: „Im Grunewald ist Holzauktion, O du fröhliche, Auf der Reeperbahn nachts um halb eins und O Tannebaum...