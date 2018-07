Die nachlassende Arbeitsproduktivität in der Zone hat die SED in letzter Zeit gezwungen, durch stärkere Kontrollen die Abwanderung der Zonenbevölkerung nach dem Westen zu erschweren. Wenn gegenwärtig 60 Angestellte des Leipziger Messeamtes in Sonderschichten als ungelernte Arbeiter in einer Baumwollspinnerei aushelfen müssen, damit dort das Soll erfüllt werden kann, wenn Verwaltungsangestellte der Universität Leipzig in Nachteinsätzen in volkseigenen Betrieben arbeiten und sich die Studenten sogar verpflichten mußten, in den sehr kurzen Weihnachtsferien im Braunkohlenbergbau zu arbeiten, so ist das ein Alarmsignal. Die SED verlangte ein schnelleres Steigern der Arbeitsproduktivität, doch die Zahlen der „Staatlichen Zentral Verwaltung für Statistik“ vermitteln ein anderes Bild. Nach den Angaben jener Behörde stieg die Arbeitsproduktivität (1950 gleich 100) bis 1953 auf 103,8, seit 1954 aber ist sie ständig rückläufig; 1956 war sie bereits auf 89,5 abgesunken. Die Durchschnittslöhne stiegen aber von 1950 bis 1957 um 11 v. H. Allein von 1955 bis 1957 wurden 3 Mrd. Mark mehr an Löhnen und Gehältern gezählt. Da die Produktion unter den Stand von 1950 abgesunken ist, befindet sich die Zonenwirtschaft in einer permanenten Krise. Der Geldumtausch vom 13. Oktober wird auf diesem Hintergrund verständlich. Am bedenklichsten aber ist die Tatsache, daß im ersten Halbjahr 1957 die Arbeitszeitverluste durch Wartezeiten in der volkseigenen Industrie 7,4 Mill. Stunden betrugen. Die Wartezeiten sind auf die schlechte Materialzufuhr und die Umorganisation beim Einführen der 45-Stundenwoche zurückzuführen. Eine Leistungssteigerung erlaubte der alte Maschinenpark der Zonenbetriebe nicht. Eine Untersuchung im größten Schwermaschinenbauwerk der Zone ergab, daß dort 47 v. H. der Maschinen über 20 Jahre alt und 42 v. H. ein Alter von 10 bis 20 Jahren haben! Hinzu kommt noch, daß das Erfüllen des Kohle- und Energieprogramms sehr im argen liegt.

Mangelnde Arbeitsdisziplin führte dazu, daß beispielsweise im Großkraftwerk Berzdorf 141 000 Ausfallstunden, das sind 20 v. H. der gesamten Arbeitsleistung in diesem Werk, entstanden. Der Ruf nach Arbeitskräften ertönt beinahe aus jedem volkseigenen Betrieb. Das einzige Mittel, um Arbeitskräfte, die abwandern wollen, im Betrieb zu halten, ist die ungesetzliche Lohnerhöhung. Die „Republikflucht“ ist für die Zone zur Zeit auch deshalb eine so schwerwiegende Frage, weil in den nächsten Jahren die geburtenschwachen Jahrgänge ins Berufsleben eintreten werden, zu den fehlenden Arbeitskräften also auch noch Nachwuchssorgen hinzukommen. Deshalb ist es einleuchtend, wenn die SED-Presse im verstärkten Maße versucht, die Bevölkerung vor der Flucht nach dem Westen abzuhalten. Ob dadurch allerdings der Flüchtlingsstrom eingedämmt werden kann, ist mehr als fraglich. H. L.