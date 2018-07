Der Erzbischof von Köln, Kardinal Frings, forderte am vergangenen Sonntag in einem Fastenhirtenwort katholische junge Mädchen auf, den „beängstigenden Schwesternmangel“ durch Eintritt in eine Ordensgenossenschaft zu lindern. Der Schwesternmangel, der immer erschreckendere Formen annimmt, scheint in der Tat ein besonderes Kennzeichen des westlichen Gesellschaftssystems zu sein – vielleicht weil die Chancen, die das liberale Wirtschaftssystem dem Egoismus des einzelnen bietet, zu einer besonderen Anfechtung werden. Mag sein, daß hier die Grenzen eines sonst so gut funktionierenden Systems liegen.

Am gleichen Tage wurde ausführlich über die Ausstoßung der SED-Rebellen in Pankow berichtet. Eigentlich sollte man meinen, daß im östlichen Gesellschaftssystem der Staatssicherheitsminister, der doch die Spitze im Machtstaat verkörpert und die Möglichkeit hat, alle Widersacher und Abweichlinge einsperren zu lassen, besonders sicher ist. Es scheint aber, daß er unter der Machtfülle und Anfechtung seines Postens mit der Zeit mürbe wird. Zaisser, Wollwebers Vorgänger, wurde 1953 wegen Defaitismus verstoßen. So findet offenbar jedes Gesellschaftssystem seine Grenze an der Beschaffenheit des Menschen, der nicht gut, aber vielleicht auch nicht ganz schlecht ist. D