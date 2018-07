Noch immer zeichnet sich kein Ende des Preisverfalls auf den Weltrohstoffmärkten ab. Jetzt stellt es sich heraus, daß die Zuwachsraten der Rohstoffproduktion das Wachsen der Industrieproduktion überrundet haben. Hinzu kommt, daß die Bevorratung mancher Industrieländer mit Rohstoffen offensichtlich sehr reichlich gewesen ist. Deshalb sind diese Länder in der Lage, auf noch niedrigere Preise zu warten. Überschüsse und Käuferzurückhaltung haben die Erzeugerländer in schwere Bedrängnis gebracht. Sie sind gezwungen – da ihnen entsprechende Deviseneinnahmen fehlen –, ihre Importe drastisch einzuschränken. Das muß wiederum zu Produktionseinschränkungen in den Industrieländern führen. Erst nach weiterem Abbau der Rohstoffvorräte wird man mit einer Wiederbelebung des Welthandels (und damit auch des Frachtenmarktes) rechnen können.

*

Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank sanken die nicht entnommenen Gewinne der Selbständigen und Unternehmen (einschl. der Unternehmen der öffentlichen Hand), die man vereinfachend als „Selbstfinanzierungsmittel“ zu bezeichnen pflegt, von 11,1 Mrd. DM im Jahr 1955 und 10,8 Mrd. DM in 1956 auf 9,7 Mrd. DM im Jahr 1957. Eine der wesentlichen Ursachen dieses Rückganges liegt nach Meinung der Bundesbank darin, daß die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberbeiträge), die von dem Einkommen der Selbständigen und Kapitalbesitzer abzuführen waren, von 29,7 v. H. im Jahr 1955 und 30,9 v. H. im Jahr 1956 auf 33,3 v. H. im Jahr 1957 gewachsen sind.