Bei der IG Farbenindustrie AG 1. L., die an der Börse durch die IG-Liquis repräsentiert wird, besteht eine organisierte „Opposition“, die jetzt ihr Rundschreiben Nr. 1 verschickt hat. Darin wird für eine baldige Ausschüttung der Hüls-Holding-Aktien eingetreten, außerdem wird eine sparsamere Abwicklung der Liquidation gefordert. Man wünscht eine Herabsetzung der bestellten Liquidatoren von drei auf zwei und eine Kürzung ihrer Bezüge, die vor zwei Jahren um 50 v. H. heraufgesetzt worden waren. Weiter wird eine Umbesetzung des AR angestrebt: „Es sollte niemand Mitglied des AR sein, der als ein Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft von hinein; der IG-Liquidatoren, der dort wieder AR-Mitglied ist, abhängig ist!“

Die Vereinigte Glanzstoff Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld, haben ihren Umsatz im Jahre 1957 um 10 v. H. auf 382 Mill. DM gesteigert. Die gesamte Glanzstoff-Gruppe – unter Einschluß aller Beteiligungsunternehmen – erzielte einen konsolidierten Wertumsatz von 672 Mill. DM und liegt damit nicht nur über dem Ergebnis des Jahres 1956, sondern sogar etwas über dem Spitzenjahr 1955. Die wirtschaftliche Entwicklung von Glanzstoff im Jahre 1958 wird positiv beurteilt. Allerdings – so wird seitens der Verwaltung einschränkend bemerkt – belasten Kostensteigerungen der letzten Zeit und gestiegene. Qualitätsansprüche der Verarbeiter die Kostenrechnung stark. Außerdem werden die verstärkten Importbemühungen der ausländischen Konkurrenz den Absatz schwieriger gestalten. Die Dividende für 1957 steht noch nicht fest; sie dürfte mindestens in der vorjährigen Höhe ausgeschüttet, werden.

Die HV der Gutehoffnungshütte Aktienverein, Oberhausen, die traditionell am 27. Januar stattfindet, ging Wie alljährlich wieder ohne Diskussion mit einstimmigen Ergebnissen über die Bühne. Knapp 82 v. H. des Grundkapitals von 83,2 Mill. DM waren dabei vertreten. – In seinem grundlegenden Referat sprach sich der Vorstandsvorsitzer Dr. Hermann Reusch für die Wiedereinführung des sogenannten Monnet-Rabattes aus, den er im Rahmen der jetzt anstehenden Revision des Schumanplan-Vertrages wieder zu gewähren anregte. Diese Äußerung auf der HV der GHH ist jedenfalls ein bemerkenswertes Indiz dafür, daß die Lage am Stahlmarkt nicht mehr so stabil beurteilt wird wie noch am Ende des vergangenen Jahres.

Die Nordstern Rückversicherungs-AG, Köln und Berlin, legte ihrer HV den Abschluß für das Geschäftsjahr vom 1. 7. 1956 bis 30. 6. 1957 vor. Ihre Beitragseinnahme steigerte sich auf 57,7 (48,8) in 1956/57. Der Verlauf des Geschäftes war im ganzen zufriedenstellend Verluste brachten die Einheits- und, wie allgemein beobachtet, die Transport- und die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung. Aus dem Gewinn von 0,42 Mill. DM wurde eine Aktionärdividende von 10 (8) v. H. auf das voll eingezahlte AK von 3 Mill. DM ausgeschüttet.

Die Inhaber der Anteilscheine des Dekafonds I werden für die Zeit vom 26. November 1956 bis 31. Dezember 1957 aus den Dividendeneinnahmen und den Zinsen auf die Barguthaben des Fondsvermögens sowie aus Bezugsrechterlösen und aus Kursgewinnen einen Ertrag in Höhe von 6,50 DM je Anteil erhalten. Die Zahl der im Dekafonds I vertretenen Aktiengesellschaften hat sich nach Angaben der Gesellschaft gegenüber dem Stand vom 31. Dezember 1956 von 34 auf 40 erhöht. Dabei ist im Interesse einer breiteren Streuung der Anlagewerte besonders der prozentuale Anteil der Montan- und Schwerindustrie am Aktienbestand des Fondsvermögens verringert worden.