In den Chor zufriedener Unternehmen stimmt nun auch die Kaufhof-AG, Köln, ein, die mit einem Einzelhandelsumsatz von 1,2 Mrd. DM in 1957 das Ergebnis von 1956 um fast 10 v. H. übertroffen hat. Der Umsatz der Kaufhof-AG (ohne Tochtergesellschaften) lag bei 853,7 Mill., gegenüber 777,9 Mill. DM im Vorjahre. Dabei wurde die Umsatzsteigerung vorwiegend im Verkaufsbereich Möbel und Hausrat erzielt. Der Anteil der Sparte Textilien am Gesamtumsatz ist dagegen leicht rückläufig. Mit der Fortsetzung dieser Tendenz wird auch für 1958 gerechnet. Die Verwaltung teilte mit, daß das Geschäft bei Gütern des gehobenen Bedarfs, wie z. B. Kühlschränke, Waschmaschinen und Schreibmaschinen, zufriedenstellend gewesen ist. Innerhalb des Sortiments ist ein guter Qualitätsdurchschnitt zunehmend leichter abzusetzen, als mindere Qualitäten, eine Tendenz, die sich vor allem auch in den Lebensmittelabteilungen der Kaufhofhäuser bemerkbar macht. Im Möbelabsatz hat sich die Hereinnahme moderner Möbel in das Sortiment als geglückt erwiesen; die Serienmöbel früherer Prägung werden von den Kaufhofkunden weniger verlangt. Die Umschlaghäufigkeit des Warenlagers stieg im vergangenen Jahr von 5,96 auf 6,33; die Verwaltung rechnet damit, daß sie im laufenden Jahr auf sieben steigt.

Kaufhof weist stolz auf seine Preisindexbewegung hin, die tatsächlich ein günstigeres Bild aufweist, als der gesamte Einzelhandelspreisindex. Nimmt man den Stand 1. 1. 1955 gleich 100, so lag der Kaufhof-Index am 1.1.1957 bei 101,3 (Einzelhandelsindex 105) und am 1.12.1957 bei 102,7. I. N.