Mancher Inhaber von Concentra-Zertifikaten mag enttäuscht gewesen sein, als er hörte, daß dieser Fonds des Deutschen Investmenttrust (befindet sich im Besitz der Dresdner Bank) für 1957 je Anteil nur 5,75 DM ausschüttet. Andere Investmentfonds hatten sich vorher zu höheren Ausschüttungen entschlossen, was zweifellos für den Absatz der Zertifikate werbewirksam gewesen ist. Nun hat Concentra einmal über mangelnden Absatz der Zertifikate nicht zu klagen (gegenwärtig befinden sich 1,4 Millionen im Umlauf) und zum anderen hatte der Fonds gute Gründe für die relativ niedrige Festsetzung des Ausschüttungsbetrages. Ehe auf sie im einzelnen eingegangen werden soll, muß man wissen, daß innerhalb des Fonds im vergangenen Jahr bemerkenswerte Verschiebungen eingetreten sind. Der prozentuale Anteil der Branchen „Chemische Industrie“, „Kali, Erdöl“ und „Montan-Industrie“ erhöhte sich auf Kosten der Branchen „Nahrungsmittel“, „Maschinenbau, Metallverarbeitung“ und „Verschiedenes“. Es wurden also die prozentualen Anteile derjenigen Werte erhöht, die Kurssteigerungen in 1957 verzeichneten und die auch in der letzten Hausse zu Erfolgen kamen.

Bei der Begründung des Ausschüttungsbetrages sowie seiner Geschäftspolitik geht der Fonds davon aus, daß die Durchschnittsrendite der im Fonds befindlichen Spitzenaktien zur Zeit etwa 4,5 v. H. beträgt. Eine weitergehende Erträgnisausschüttung muß daher aus sonstigen Einnahmen bestehen, nämlich aus erzielten Kursgewinnen oder aus Bezugsrechterlösen. Nun war aber die Kursentwicklung des vergangenen Jahres nicht so, daß sie vom Concentra-Standpunkt aus die Realisierung und Ausschüttung nennenswerter Kursgewinne als wirtschaftlich vertretbar erscheinen ließ – und wenn man die Kursentwicklung der letzten Wochen berücksichtigt, dann war dieser Grundsatz auch unbedingt richtig. Gegen die Realisierung von Kursgewinnen sprach außerdem noch die Tatsache, daß der Fonds ein sündiges Anlagebedürfnis hatte. Es war einfach nicht sinnvoll, Kursgewinne durch Veräußerung einzelner Werte zu realisieren, um dann später im Zuge der Anlage zusätzlicher Mittel die verkauften Aktien zu erhöhten Kursen wieder in den Fonds hereinzunehmen.

Ähnliche Überlegungen spielten in der Bezugsrechtfrage eine Rolle. Es wurden nicht in allen Fällen die Bezugsrechte veräußert, also ganz bewußt nicht alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträgnisbildung ausgeschöpft. Es wurde vielmehr vorgezogen, statt dessen die Substanz des Fonds zu verstärken. Nachträglich gesehen, war auch das unzweifelhaft richtig, denn mit der vermehrten Substanz hat der Fonds an der allgemeinen Aufwärtsbewegung auf dem Aktienmarkt teilgenommen. -dt