Minus Alfred Kantorowicz

Seit Jahren erscheinen in Mitteldeutschland Heinrich Manns „Ausgewählte Werke in Einzelausgaben“; es waren zwölf Bände geplant. Jeder der bisher erschienenen trug auf der ersten Seite den Vermerk: „Herausgegeben im Auftrag der deutschen Akademie der Künste zu Berlin von Prof. Dr. Alfred Kantorowicz.“

Da flüchtete vor einigen Monaten der Herausgeber in den Westen – und trennte sich damit von seinen Auftraggebern. Sie schimpften hinter ihm her. Sogar die Tochter Heinrich Manns (in Prag), die soviel von Kantorowicz über das Werk und die Art ihres Vaters hätte lernen können, fühlte sich bemüßigt, dem Freund Heinrich Manns einen symbolischen Fußtritt nachzuschicken. Es war lächerlich und pietätlos; denn sie mußte wissen, wieviel der Vater von Kantorowicz hielt.

Etwa eine Woche vor der geplanten Reise nach Ostdeutschland und vor seinem Tod sagte Heinrich Mann – auf Bedenken, die ich äußerte: „Ich kann mich ganz auf Kantorowicz verlassen.“ Es war schon in jeder Beziehung zu spät, noch zu lächeln ...

Jetzt kam also in Ostberlin der erste Band ohne Kantorowicz heraus:

Heinrich Mann: „Die Jagd nach Liebe.“ Aufbau-Verlag, Berlin; 460 S., 8,40 DM.

Schon bevor man das Buch öffnet, erscheint es etwas fremd neben den Vorgängern: das braune Halbleinen ist heller geworden (oder sind meine Bände nachgedunkelt?). Die erste Seite bietet eine noch größere Überraschung: da gibt es nicht nur keinen Kantorowicz mehr, nicht einmal eine Akademie. Und nach der letzten Zeile folgt nicht mehr das sorgfältige, den Leser orientierende Nachwort, das jeden der früheren Bande auszeichnete. Auch war dieser Roman gar nicht vorgesehen im Plan der zwölf Bände, weshalb er auch keine Nummer erhielt. Vielleicht wollte Kantorowicz dieses Werk nicht bringen, weil er orthodoxer war als der neue anonyme Herausgeber; es ist wirklich nichts für den Osten. Vielleicht auch hat man es gar nicht gelesen; die Heinrich-Mann-Experten sind dünn gesät. Jedenfalls wäre diese Ostveröffentlichung unmöglich, wenn nicht der Name des Autors sie gerade noch deckte.