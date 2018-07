Inhalt Seite 1 — Eiermanns Eiertanz Seite 2 Auf einer Seite lesen

S. L., Berlin

Nach fast zehn Jahren bewegter Diskussionen wissen die Berliner jetzt endlich, wie die neue Gedächtniskirche aussehen soll. Seit einigen Tagen steht das Modell von Professor Eiermanns zweitem, nun zur Ausführung bestimmtem Entwurf in den Amtsräumen des Kuratoriums für den Wiederaufbau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, und die Berliner blicken mit verschiedenerlei Gefühlen die Zeitungsphotos an: erfreut, soweit sie ihr Herz an die Erhaltung der Turmruine gehängt haben, beklommen, soweit sie eine moderne, von Sentiments freie architektonische Lösung erhofft hatten – in jedem Fall aber verblüfft über dies gewagte Arrangement verschiedenartiger Baukörper.

„Gut und kühn“, sogar „genial“ haben die leitenden Kirchenherren vom Kuratorium den Entwurf genannt. Wer jedoch seine Vorgeschichte kennt und die vertrackten Bedingungen, die er erfüllen sollte, ist eher geneigt, ihn als pfiffig zu bezeichnen.

Das neue Kirchengelände am Breitscheidplatz soll vier gesonderte, nur durch eine erhöhte Basisplattform miteinander verbundene Baukörper enthalten. Zwei davon sind Türme, von denen der eine – eben die alte, bis auf den Turmstumpf von Zeit und Abrißfirma abgenagte Ruine – keine Funktion mehr hat außer der des „Gedächtnisses“. Der Gedächtnisturm freilich soll nicht mehr an Kaiser Wilhelm gemahnen, sondern an Hitler und seine Folgen – ein Memento zwischen den funkelnden Geschäftsneubauten am Zoo und Kurfürstendamm.

Dieses Mahnmal ist indessen von dem neuen Turm – den es an Höhe überragt – und von dem neuen Kirchenschiff derart eng flankiert, daß keines der Elemente zu seinem Recht kommt: weder der alte Turm, der als Denkmal natürlich frei und einsam stehen müßte, noch die neue Architektur, deren Zusammenhang durch die wilhelminische Reliquie gestört wird. Zwei Türme nebeneinander, durch Turmesbreite voneinander getrennt: schon erheben sich Stimmen, die den unvermeidlichen Abriß der Ruine prophezeien. Sie werde das Gesamtbild an dieser Stelle so empfindlich stören, daß schließlich selbst die Sentimentalsten die Notwendigkeit ihres Abbruchs einsehen müßten...

Es wäre vorstellbar, daß Professor Eiermann mit seinem Entwurf ebendies bezweckt hat. Jedenfalls hat er noch vor einem halben Jahr jeden Kompromiß für unmöglich erklärt. Entweder alter Turm oder neue Kirche an diesem Platz, so waren damals seine Worte, denn „der (alte) Turm thront so massig und so mittig, daß jedes Hinzufügen einer Kirche diesen Platz aus dem Gleichgewicht bringen würde“. Hat er tun resigniert oder hofft er im stillen doch noch auf bessere Einsicht?

Schwer genug jedenfalls hat man es ihm gemacht, mit ebenso harnäckigen wie kaum zu vereinenden Bedingungen von allen Seiten. Die Kirche bestand auf einer „großen Kathedrale“. Der Senat hatte zwar baulich und finanziell günstigere Austauschgrundstücke angeboten, aber vergeblich – die Kirche beharrte auf dem Bauplatz im Verkehrszentrum.