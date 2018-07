Gigli ist tot, Caruso schon bald nurmehr eine Sage. Und jetzt haben wir Mario Lanza: The Magic Mario, Weltstar des Films und der Schallplatte! Als er, von Namen noch Alfredo Cocozza, von Beruf Kraftfahrer und Transportarbeiter in Chicago, von dem berühmten Dirigenten Sergej Kussewitzky entdeckt wurde, stürzte sich gleich die Sensationsindustrie auf das neue Stimmphänomen und drückte ihm ohne weitere Umstände den Stempel des „zweiten Caruso“ auf. Er war vom ersten Augenblick seiner Publizität an beschlossenermaßen ein Star. Und sein wirklich gesegneter Stimmbesitz verwandelte sich in pures Gold.

Mario Lanzas Stimme, verdient in der Tat, derjenigen Carusos an die Seite gestellt zu werden. Allein: sie hätte von Anfang an auch mehr künstlerische Pflege und mehr Schonung verdient. Statt dessen wurde sie in beiderlei Hinsicht der bloßen Goldmacherei geopfert (deren äußere Fassade die überschraubte Publicity ist).

Daß der smarte Tenor gefährdet war, konnte ein aufmerksames Ohr schon vor Jahren bei seinem Caruso-Film hören. Inzwischen ist Mario Lanza den Weg der Unbekümmertheit arglos weiter gegangen. Was man kürzlich in München auf dem Podium sah und hörte, war ein kokettierender Backfisch-Schwarm, ein „Liebling der Massen“ in billiger Ausfertigung, ein gewaltiger Schmetterer und Effektsäusler, der dem starwütigen, beifallrasenden Publikum dankbar mit durchaus entsprechender Musikware aufwartete.

Dabei zeigte er unverkennbare Zeichen von Ermüdung; die Stimme – von Hause aus ein wahres Gnadengeschenk – hat noch ihr Metall, ihren Glanz, wenn auch nicht in jeder Lage und jeder dynamischen Nuance. Aber man ahnt, daß die (auch von der Technik her) forcierte Strapazierung nicht unbegrenzt ungestraft bleiben kann.

Die Fachleute, nüchtern geblieben, verbuchten einen tragischen Fall. Nach seinem folgenden Konzert in Stuttgart brach der Gast seine eben begonnene Deutschland-Tournee ab, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Aber die Diagnose, die seinem künstlerischen Zustand heute gestellt werden muß, hat mit momentaner Indisposition – leider – nichts zu tun. Die Krankheit sitzt tiefer. Ihr Erreger ist der Hollywood-Bazillus. Schade!

A-th