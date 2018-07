Unter den vielerlei Schatten, die das bevorstehende 800-Jahr-Jubiläum der Stadt München vorauswirft (ZEIT Nr. 6 Bajuwarische „Wilde“) findet sich neuerdings einer von einigermaßen bizarrer Gestalt – als sein geistiger Vater zeichnet „das Kulturreferat“. Aber mit Kultur hat die Sache eigentlich nichts zu tun. Schlimmer ist, daß sie auch mit München, jedenfalls mit dem besseren Wesen dieser Stadt, nichts zu tun hat, und daß sie den besten und echtesten Vertretern des allem „Krampf“ abholden bayerischen Stammes wie ein Schlag in die Magengrube sein muß.

Da gibt es einen netten Amerikaner, der 1945 siegreich in München einzog und sich seither in „Good Old Munich“ heiß verliebt hat. 1953 wurde er Zivilist und ließ sich als freier Schriftsteller hier nieder. Er erklärt sich mit inniger Begeisterung als Wahlmünchener, und bei manchen Gelegenheiten – beispielsweise anläßlich der chronischen Diskussionen um das Münchener Verkehrsproblem – greift er mit wohlgemeinten Ratschlägen ein, die, wenn man sie befolgen würde, der bayerischen Landeshauptstadt fraglos bald bestfunktionierende amerikanische Großstadtperfektion verleihen könnten.

Dagegen wäre ja wohl kaum etwas zu sagen. Aber nun hat sich „das Kulturreferat“ (wieso nicht die Fremdenverkehrsgeschäftsleitung?) des biederen Frank Gordon Fechan und seiner Gattin Patricia bemächtigt und einen Pakt mit ihnen geschlossen. Unter der Regie der amerikanischen Agentur O’Leary soll das wahlbajuwarische Ehepaar eine „Good-will-Tour“ durch Amerika unternehmen, einen Werbefeldzug für eine amerikanische Masseninvasion nach München zum Jubiläumssommer. Ausgerüstet mit 30 000 Mark aus dem sonst so fest verschnürten Stadtsäckel und – ja, es muß gesagt werden – herzig-urig-bodenständig gewandet in bayerische Volkstracht – Juhu! Duli ohööö! Sakra, sakra! – aus den Beständen der Firma Lodenfrey werden die transozeanischen Sendboten des goldenen Münchner Herzens in über 50 Sendungen der amerikanischen Fernseh- und Rundfunkgesellschaften in Zungen reden (aber in unverstellt amerikanischen, denn den Schatz und die Lautgebung bayerischer Urworte beherrschen sie nach eigenem Geständals noch nicht). Und sie werden, wenn alles nach Wunsch geht, eine epidemieartige monachomanische Volksbewegung von unvorstellbaren Siedegraden entfachen.

Nachdem man schon vor dem Auftauchen dieser abgründig un-, wenn nicht in einem tieferen Sinne geradezu antimünchnerischen Idee lesen konnte, daß bereits ein noch nie dagewesener Fremdenansturm in konkreten Umrissen am Horizont der Ereignisse erkennbar sei, wagt man kaum daran zu denken, was geschehen wird, wenn der famose Eroberungszug den erwarteten Erfolg hat.

Angesichts der herzlichen Anbiederung, die sich zwischen den beiden verwegenen Nationen seit 1945 vollzogen hat, darf man ohnehin darauf gefaßt sein, daß die US-Army demnächst mit Krachledernen bekleidet und mit Maßkrügen (zum Schädeleinschlagen) bewaffnet wird. Aber es gibt auch ein Zuviel an Familiarität, etwa wenn – wie es nunmehr geschieht – eine Delegation von Werbefachleuten aus den USA in München einen Werbefeldzug für ein amerikanisches Brauerzeugnis inszeniert und den fremdenverkehrsgesegneten 800-Jahr-Sommer dazu mißbrauchen will, mit Funk- und Fernsehveranstaltungen und Demonstration einer diesbezüglichen „Miß“ sowie einem zugkräftigen Aufgebot von „bayerischen Originalen“ Bavarian Beer wildwestlichen Fabrikats anzupreisen! Da ist es begreiflich, daß der Bayerische Braubund gegen so schnöden Vertrauensbruch Verwahrung eingelegt hat. Man erkennt mit Entsetzen, daß man eine Schlange am Busen der Freundschaft genährt hat, wenn nicht eine Hydra. Jedenfalls: das durfte nicht kommen. Es bedeutet eine sehr ernste Belastungsprobe für die beiderseitige Kordialität. Horcher