Das „Wirtshaus im Spessart“ ... ja, Hauffs Märchentitel hat heute Heimatschnulzenklang. Aber der Filmregisseur Kurt Hoffmann, der sich schon in „Ich denke oft an Piroschka“ als ein Mann mit Humor präsentierte, machte daraus (Georg-Witt-Produktion – der Film ist jetzt in Hamburg, Passage, angelaufen) einen der reizendsten deutschen Filme der letzten Jahre. Und ein ganz großes Lob. Wenn freilich der Film nicht doch noch ein paar lahme, ein paar überlaute und mit Gründlichkeit überdeutlich ausgespielte Szenen hätte, wäre es ein Lustspiel allererster Klasse geworden.

Es beginnt mit Piff und Paff in einem von Bele Bachem voll Lust und Leichtigkeit gezeichneten Trickvorspann, so daß der Zuschauer gleich in fröhliche Laune versetzt wird. Es folgt der durchtriebene Moritatensänger (intensiv: Rudolf Vogel), der den pfiffigen Ton angibt für ein frech parodiertes Märchen, in dem die falsche Waldesromantik und Schloßidylle, die Räuberhauptmannsgruselei und die Streiche von zwei Urschelmen (die kessen Berliner Wolf gang Neuss und Wolf gang Müller) so durcheinanderwirbeln, daß es aus alledem ein prächtiges Kintopp-Spiel mit kabarettistischem Witz wird. Geradezu chaplineske Züge hat eine flüchtige Stelle, wo im Hauptquartier der Räuber die Hütte, in der sich Gauner und Grafentroß prügeln, in den Fugen kracht und schwankt, wie Chaplins berühmten „Goldrauschhäuschen“ über dem Abgrund.

Und die Moral von der Geschichte? Da nach liebgewordenem Klischee die Grafen und Barone trottlig, reich und schlecht sind, die Räuber frech und arm und schlecht, die Soldaten (ihnen voran Hubert von Meyerinck im neuen Glanz) aber dumm und zackig, das Komteßchen jedoch frech und schlaksig (dies sowohl in Jungenkleidung als auch allerliebst in wallender Biedermeiergewandung (Liselotte Pulver in guter Hand), so heißt die Moral von der poesievollen Story: Auch wenn jeder gegen jeden ist, kann noch das Gute siegen. Und: Lachen ist besser (klüger, lustiger, sicherer) als alles Angstzittern. Erika Müller