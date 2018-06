Wie sehr die Bundesbahn in Geldverlegenheit ist, scheint unter anderem daraus hervorzugehen, daß sie bei der Formulierung fremdsprachlicher Verbotsschilder in Fernschnellzügen nicht den Rat eines Anglisten eingeholt, sondern sich aus Sparsamkeit offenbar auf die Auskunft eines Quintaners verlassen hat: Der deutsche Reisende, der beispielsweise den Fernschnellzug F 4 zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet benutzt, liest zwar in seiner Muttersprache fehlerfrei gedruckt am unteren Rand des Abteilfensters: „Nicht hinauslehnen“; läßt er jedoch sein Auge über die folgende Zeile schweifen, dann stößt er auf: „Do not lean aut“.