Von Kurt Wendt

Über die Notwendigkeit des Sparens, wenn wir darunter den Konsumverzicht breiter Bevölkerungskreise zugunsten der Vermögensbildung verstehen, gibt es keinen Zweifel. Es hat zwar einmal eine Zeit gegeben, wo unser Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard den "Mut zum Konsum" gepredigt hat; aber was in der dannligen Situation richtig gewesen sein mag, du ist heute falsch, selbst wenn wir vom Standpunkt unserer Zahlungsbilanz aus den vermehrten Verbrauch von Importwaren nicht ungern sehen würden. Die Differenzen im Streit um das Für und Wider des "Sparens" beginnen dort, wo man über ihre Ziele und über die einzuschlagenden Wege zu diskutieren beginnt. Das Wohl und Wehe des Sparers selbst spielt in der Auseinandersetzung kaum eine Rolle. Von ihm will man lediglich wissen: "Wie reagiert er auf diesen Plan?"

Um es von vornherein klarzustellen: die beste Sparförderung ist eine stabile Währung, also die Erhaltung der Kaufkraft. Wer sicher sein kann, daß er in fünf oder zehn Jahren mit seinem zurückgelegten Geld wertmäßig noch etwa das gleiche kaufen kann wie heute, ist auch bereit, "auf" etwas zu sparen und nicht den gegenteiligen Weg des "Vorwegkonsums", nämlich des Teilzahlungskaufs, einzuschlagen.

Warum soll das Sparen gefördert werden? Die Formen der Vermögensbildung, so wie wir sie in den Jahren nach der Währungsreform in der Bundesrepublik erlebt haben, führen zwangsläufig in eine gesellschaftspolitische Sackgasse. Die Konzentration des Eigentums an wenigen Stellen (beim Staat und in manchen Teilen der Wirtschaft) mußten wir als notwendiges Übel unserer bisherigen Wirtschaftspolitik in Kauf nehmen; denn ohne Zwangssparen über die Steuer undPreise wäre der Wiederaufbau mit Sicherheit sehr viel langsamer vonstatten gegangen. Heute müssen wir jedoch zu einer gesünderen Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur zurückzufinden versuchen. Über diesen Punkt sind sich die Wissenschaftlichen Beiräte des Bundeswirtschafts- und Finanzministeriums einig. Das neue Ziel heißt: breitere Streuung des Vermögensbesitzes. Um Irrtümern vorzubeugen: niemand will eine Neuverteilung der bestehenden Vermögen, wenngleich solche Tendenzen bei den Gipfelstürmern der Volksaktienidee immer wieder durchscheinen. Gedacht ist vielmehr daran, gleichmäßigere Chancen für die Bevölkerung zu schaffen, Anteilseigner am Produktivvermögen zu werden.

Das Rezept dafür ist einfach. Es heißt Steuersenkung und Einschränkung der Selbstfinanzierung in der Wirtschaft. Kein Wunder, wenn da Wirtschaftsverbände heftig gegen alle Maßnahmen polemisieren, die die bisherigen (mehr oder weniger bequemen) Finanzierungsmethoden einschränken. Nun, das Bundeskabinett hatte offensichtlich Verständnis für die Argumente dieser Kreise und die Einschränkung der Selbstfinanzierung soll offensichtlich sehr behutsam vorgenommen werden. Es ist auch noch eine Frage, ob die Industrie den Kapitalmarkt – der durch die Sparer gespeist wird – in Zukunft mehr als bisher in Anspruch nehmen wird. Ihr Interesse an einer aktiven Sparförderung ist jedenfalls weniger groß als das des Bundesfinanzministeriums, das im kommenden Jahr Milliarden-Anleihen placieren muß, um den außerordentlichen Haushalt auszugleichen. Steuermittel stehen dafür nicht mehr zur Verfügung oder sollen dafür nicht mobil gemacht werden.

Wer den Kapitalmarkt für sich einspannen will, muß ihn zunächst gebührend pflegen. Und das soll jetzt mit den neuen Steuergesetzen erreicht werden. Besonders wirkungsvoll wird dabei die Herabsetzung des Körperschaftsteuertarife für ausgeschüttete Gewinne von 30 auf 11 v. H. sein. Eine gute Hilfe sind außerdem die Änderungen bei der Vermögenssteuer. Aber das reicht nicht aus.

Der § 10 EStG (Sonderausgaben), der den Abschluß von steuerbegünstigten Kapitalansammlungsverträgen vorsieht, "zieht" nicht mehr, weil nach dem neuen Einkommensteuertarif 10 Millionen Einkommensbezieher keine direkten Steuern mehr zu zahlen haben. Wer keine Steuern zahlt, ist an steuerlichen Sparvergünstigungen nicht interessiert. Um diese Gruppe – es handelt sich immerhin um 45 v. H. aller Steuerpflichtigen – zum Sparen anzuregen, bedarf es also eines neuen Systems.