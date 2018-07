Inhalt Seite 1 — Jetzt das Renten-Portefeuille überprüfen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

In diesem Monat wird der Zinsfuß bei den Industrie-Anleihen aller Wahrscheinlichkeit noch weiterhin bei 7 1/2 v. H. liegen. Der Ausgabekurs dürfte dagegen auf 98 1/2 bis 99 v. H. heraufgesetzt werden. Die Anlagebedingungen werden für den Zeichner also laufend ungünstiger. Für die kapitalsuchenden Gesellschaften bedeutet der sinkende Zins dagegen eine Entlastung. Sinkende Unkosten bringen eine Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit – besonders im Export. Wenngleich vom – Gesichtswinkel unserer Devisenbilanz aus eine Drosselung des Exports im gegenwärtigen Zeitpunkt kein großes Unglück wäre, so darf doch niemand die Schwierigkeiten unterschätzen, die entstehen, wenn ein Land einmal in seinen Exportanstrengungen nachläßt. Verlorene Positionen sind nur sehr schwer wiederzugewinnen. Das hat die Bundesrepublik nach dem letzten Kriege schon einmal erfahren. Deshalb sollten wir uns freuen, wenn der Zinsfuß demnächst auf 7 v. H. zurückgenommen werden kann.

In den vergangenen Monaten sind die Kurse der festverzinslichen Papiere beträchtlich gestiegen. Der Kapitalmarkt ist ergiebiger geworden, so sagt man in Fachkreisen. Das ist sicherlich richtig, aber es wäre niemals zu einer „Hausse“ am Rentenmarkt gekommen, wenn nicht der Zentrale Kapitalmarktausschuß der Banken die Nachfrage mit den Möglichkeiten des Kapitalmarktes genau abgestimmt hätte. Er hat das Angebot bewußt knapp gehalten und auf diese Weise dafür gesorgt, daß die wachsende Anlageneigung die Kurse nach oben drückte. So sind die Besitzer aller Rentengattungen zu Kursgewinnen gekommen. Obgleich die Aufwärtsbewegung noch keineswegs abgeschlossen ist, sollten Sie, meine verehrten Leser, soweit Sie Inhaber von Anleihen und Pfandbriefen sind, doch eine Zwischenbilanz machen und prüfen, ob sich für Sie nicht günstige Tauschmöglichkeiten ergeben. Wer neu in Rentenpapiere „einsteigen“ will, wird ebenfalls einige Hinweise gebrauchen können, zumal die sich jetzt abzeichnenden reformierten Einkommensteuertarife neue Überlegungen bei der Kapitalanlage ratsam erscheinen lassen.

Für Lohnsteuerpflichtige mit einem Jahreseinkommen unter 24 000 DM, deren Nebeneinkünfte (auch aus Kapitalerträgen) 600 DM jährlich nicht überschreiten, sind die neuen siebeneinhalbprozentigen Industrie-Anleihen zweifellos noch eine interessante Anlage. Da der Zins in solchen Fällen voll vereinnahmt werden kann und außerdem vom Kurs her kaum Risiko besteht, wird die Rendite nur noch von einigen achtprozentigen Schiffspfandbriefen übertroffen, die Sie zu 99 v. H. oder 100 v. H. an den Bankschaltern erhalten können. In der „Qualität“ besteht gegenüber den Industrie-Anleihen kein Unterschied. Sind Sie glücklicher Besitzer solcher achtprozentigen Industrie-Anleihen, die an der Börse zwischen 103 und 106 v. H. gehandelt werden, dann wäre unter Umständen ein Tausch dieser Stücke in achtprozentige Schiffspfandbriefe oder siebeneinhalbprozentige Industrie-Anleihen (Ausgabekurs 98 – 99 v. H.) ratsam. Ich darf Sie daran erinnern, daß die hoch notierenden Anleihen in rund fünf Jahren vom Schuldner gekündigt werden können und daß Sie dann nur den Nennwert der Stücke ausgezahlt erhalten. Nehmen Sie jetzt den Gewinn mit, haben Sie ihn sicher.

Nun zu den Besitzern steuerfreier oder steuerbegünstigter Pfandbriefe. Sehr häufig stammen diese Papiere aus dem steuerbegünstigten Wertpapiersparen. Die Inhaber dieser Stücke erleben mit ihnen jetzt zum erstenmal einige Freude. Bisher haben sie mit diesen Pfandbriefen und Kommunalobligationen ständig Geld verloren, weil die Kurse kräftig zurückgelaufen waren. Wer an unser Gespräch zurückdenkt, das wir an dieser Stelle am 4. April 1957 geführt haben, wird.sich vielleicht erinnern, daß ich damals gewarnt habe, fünfprozentige Pfandbriefe zu verkaufen. Im vergangenen Frühjahr standen sie bei 89 v.H. Vor einem Jahr zeichnete sich der vielgelästerte „Silberstreifen am Horizont“ bereits ab. Heute können Sie Ihre Stücke ohne Schwierigkeiten zu 96 v. H. abstoßen. Fallen Sie mit Ihren Zinseinnahmen ohnehin nicht unter die Einkommensteuerbestimmungen, dann scheint jetzt der Verkauf dieser Stücke überlegenswert zu sein, denn sehr viel Platz nach oben ist bei der heutigen Bewertung nicht mehr vorhanden. Kaufen Sie höherverzinsliche Papiere!

Andere Überlegungen gelten jedoch für alle diejenigen, deren Zinseinnahmen veranlagt, also den anderen Einkünften steuerlich zugeschlagen werden. Dennoch: Ehepaare mit einem Jahreseinkommen bis 16 000 DM, die nach dem neuen Tarif einheitlich einem Steuerabzug von 20 v. H. unterliegen, stehen sich mit 7 1/2 und acht prozentigen Papieren besser als mit zinssteuerfreien Pfandbriefen. Inhaber von 7 1/2 prozentigen Pfandbriefen und Kommunalobligationen, die der 30 prozentigen Kapitalertragsteuer unterliegen und deren Kurs jetzt bei 98 v.H. angelangt ist, könnten bei einer Hinauszögerung des Verkauf-Zeitpunktes noch die Möglichkeit haben, weitere Kurssteigerungen zu erleben. Selbst bei einem Kurs von 100 v.H. ergibt sich noch eine steuerfreie Rendite von 5,25 v. H., ein Satz, der viele „Großverdiener“ reizen wird, zumal die 7 1/2 prozentigen Papiere nur noch eine relativ; kurze Laufzeit haben und deshalb immer mehr „Geldmarktcharakter“ bekommen. Grundsätzlich sind jedoch Papiere, deren Zins einer Kapitalertragsteuer von 30 v.H. unterliegt, für Leute, die nur 20 v. H. Einkommensteuer zahlen, höchst problematisch, wenngleich man natürlich über eine Veranlagung zur Einkommensteuer den zuviel gezahlten Betrag zurückfordern kann. Aber lohnt dieser Aufwand?

Zum Schluß noch einen Hinweis auf die fünfprozentige Dawes-Konversionsanleihe von 1924/53 (britische Pfund-Sterling-Ausgabe).

Ihr Steckbrief: Die Anleihe wird mit Stückzinsen gehandelt. Dadurch entsteht weder für den Käufer noch für den Verkäufer eine Zinseinbuße, denn die Zinsen für die Zeit vom letzten Zinstermin bis zum Tage des Besitzwechsels werden bei der Abrechnung dem Kurswert hinzugerechnet. Für den Handel mit dieser deutschen Pfund-Anleihe ist ein fester Umrechnungskurs von 1£=11,80 DM bestimmt, nur beim Einlösen des Zinskupons wird der jeweilige Tageskurs des Pfundes zugrunde gelegt, Die kleinste Stückelung dieser Anleihe lautet über 100 £. Die Anleihe ist relativ kurzfristig; sie muß bis spätestens zum 15. Oktober 1969 getilgt sein.