Der Roman im alten China gehörte – im Gegensatz zum Gedicht, zur philosophischen oder historischen Prosa – der volkstümlichen Literatur an. Frisch und unverstaubt treten Menschen und Ereignisse aus vergangenen Jahrhunderten in die so anders geartete Gegenwart, unsere Teilnahme und unser Vergnügen hervorlockend. Diese Vorzüge besitzt auch

„Die Juwelenpagode.“ Ein altchinesischer Roman, deutsch von Anna von Rottauscher. Verlag Die Waage, Zürich. 455 S., 19,20 DM.

Wie in allen chinesischen Romanen sind hier zauberische Begebenheiten so selbstverständlich wie alltägliche Vorkommnisse. Wieder, ist das Reich der Mitte von kriegerischen Horden aufgewühlt. Räuber überfallen arglose Reisende, Tempel sind die Zufluchtstätten beklagenswerter Frauen und Mütter, Liebende, einander durch die Eltern Verlobte, finden erst nach vielerlei Schwierigkeiten zueinander. Wie in einem der schönsten chinesischen Romane, dem „Traum der roten Kammer“, wird auch in der „Juwelenpagode“ ein Sippenhaus zum Schauplatz zeremonieller Familienfeste, offizieller Neujahrsgratulationen – und der Park mit Grotte, Bach und Brückchen zum heimlichen Rendezvousplatz. Zofen flattern geschwätzig von Pavillon zu Pavillon, erregen oder besänftigen ihre Herrinnen, die edel und schön wie Jade oder boshaft wie zehntausend Dämonen sind.

Doch zeichnet sich „Die Juwelenpagode“ durch einen elementaren Krach zwischen Eheleuten aus, der mit Blitz und Donner und Güssen von Tränen das edle Haus der Tschen zu verwüsten und wegzuschwemmen droht. Ja, wir erleben als einzigartiges Faktum eine Scheidung der Gatten. Eine juristische Lösung ist nach dem Sippengesetz unmöglich. Daher ziehen sich Herr und Frau Tschen in den östlichen und westlichen Teil ihres Palastes zurück und lassen die verbindenden Pforten zumauern. Auch findet Frau Tschen vor dem strengen Gebieter Zuflucht in einem buddhistischen Tempel.

Als zweites ungewöhnliches Ereignis muß die Doppelhochzeit des zu höchsten Ehren gelangten armen Studenten. Fang Tzu Wen mit den ebenso tugendhaften wie lieblichen Töchtern aus vornehmen Geschlechtern – Goldchen und Kleinod – gelten. Buntapfel, die sittsame Zofe von Kleinod, zieht als Nebenfrau, desselben jungen Mandarin in die inneren Gemächer ein, aus denen nach geziemender Frist vielstimmiges Kindergeschrei ertönt – wobei sich der kräftige Knabe des schwiegerelterlichen wiederversöhnten Paares Tschen durch Lautstärke hervortut.

Innere Gerechtigkeit scheint nach chinesischem Volksgefühl der waltende Segen zu sein. Was gut begonnen, muß, wenn auch oft nach düsterem Verhängnis, gut enden. Räuber aber, Banditen, korrumpierte Beamte, untreue Frauen, liederliche Ehemänner, mögen sie auch anfangs schadlos ausgehen, werden doch zuletzt für ihre Sünden ergiebig bestraft. Sippe und Sitte bestimmen im Sinne des Konfuzius Charaktere und Handlung des chinesischen Romans, dessen vielleicht allzu realistischer Darstellung taoistische Übersinnlichkeit eine Art jenseitiges Dekor verleiht.

Die Wiener Sinologin Anna von Rottauscher hat mit ihrer einfühlsamen Übersetzung aus dem Original das Verdienst, uns zum erstenmal mit dem in seiner östlichen Heimat beliebten Romanhelden Fang Tzu Wen bekannt gemacht zu haben – in einer Ausgabe, die, mit 24 Holzschnitten geziert, besonders reizvoll wirkt. Ilse Langner