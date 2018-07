A, München

Eine ungewöhnliche Bittprozession wird sich in nächster Zeit von München nach Bonn bewegen: Sie wurde beschlossen, nachdem im Münchner Stadtparlament nicht ohne Erbitterung ein Schreiben des Bundesverkehrsministers Seebohm zur Kenntnis genommen worden war. Der Bundesminister hatte geschrieben, daß er schwerlich künftig erhebliche Mittel zur Behebung der Münchener Verkehrsnot werde bereitstellen können, wenn die Stadt keinen Gesamtplan für die Verkehrssanierung aufstelle.

Sofort hielt der CSU-Stadtrat Fackler dem Münchener Stadtoberhaupt vor, „außer Schimpfereien keinen Handstreich getan zu haben, um vom Bund oder vom Land irgendwelche Mittel mobil zu machen und der ihm anvertrauten Stadt zu helfen“. Oberbürgermeister Wimmer konnte diese massiven Vorwürfe als mindestens übertrieben zurückweisen, besonders aber sich darauf berufen, daß der frühere Bundesfinanzminister Schäffer im kategorisch erklärt habe, es gäbe keine Möglichkeit, vom Bunde aus der Stadt München zu helfen.

Daß das Verkehrsproblem in München von Tag zu Tag bedrohlicher wird, ist ebenso evident wie die Tatsache, daß die Stadt nicht in der Lage ist, sich allein aus eigenen Mitteln zu helfen. Und so ward denn der mannhafte Entschluß gefaßt, jetzt, da sowohl der Wirtschafts- wie der Generalverkehrsplan vorgelegt sei, gen Bonn zu pilgern, allwo Oberbürgermeister Wimmer in Begleitung von Vertretern aller Fraktionen versuchen soll, womöglich seinem ehemaligen Kollegen Adenauers persönlich Verständnis für die in der Tat so außergewöhnliche wie unverschuldete Notlage Münchens abzuringen. Von anderer Seite aus wird in der bayerischen Landeshauptstadt geradezu für eine Lex München plädiert, da die gegenwärtige Gesetzeslage keine wirksame Hilfe zulasse, München aber die einzige Millionenstadt der Bundesrepublik sei, die allein auf Gemeindeeinnahmen angewiesen ist.