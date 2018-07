Inhalt Seite 1 — Mehr als ein Skandälchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Ross

Es ist schwer, die Wahrheit über Rußland zu finden. Sie ist nicht bei denen, die es für einen Henkerstaat halten, und auch nicht bei den anderen, die meinen, alles sei nur halb so schlimm. Die Rußlandbücher der Reporter, der Rückkehrer, der Abtrünnigen strahlen Ausschnitte wie mit Scheinwerfern an, vieles bleibt im Dunkeln. Auf der anderen Seite: Rußland von innen, von den Russen gesehen, lohnte bis vor kurzem nicht, denn die Literatur lieferte nur den „sozialistischen Realismus“. Sie verteilte Parteiideologie auf Personen wie auf Garderobenständer. Aber es genügt die kleine Atempause nach Stalins Tod, ein schmaler Spalt Gedankenfreiheit, um den „sozialistischen Realismus“ Lügen zu strafen. Boris Pasternak ein Dichter der alten Garde, Generationsgenosse Majakowskis und Hemingways, schrieb den Doktor Schiwago“ Die Atempause reichte nicht aus, um den „Doktor Schiwago“ auch zu drucken, aber inzwischen war das Manuskript für eine italienische Ausgabe an den Verleger Feltrinelli gelangt. Als Pasternak es zu einer Revision zurück erbat, war es schon zu spät. „Il Dottor Zivago“ liegt in allen Buchläden aus. Die italienische Übersetzung ist das Original, der wahre Pasternak.

Man sieht Pasternaks Porträt auf dem Umschlag, ein festes, schönes, breitflächiges Gesicht, kurzes strohiges Haar achtlos über die Stirn fallend, fragende Augen, etwas von einem Jungen, der in einen zu engen Erwachsenenanzug gezwängt ist. Dann hebt man den Vorhang und liest.

Die Geschichte beginnt im alten Rußland, in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts, mit dem bunten Figurengewirr und den vielen feierlichen Namen, die man aus klassischen russischen Romanen kennt. Eine von diesen Figuren ist der Oheim des kleinen elternlosen Jura Schiwago, ein suspendierter Priester. Er prägt den Satz: „Nur die Einsamen suchen die Wahrheit und brechen mit jedem, der sie nicht stark genug liebt,“ Und weiter: „Nur wenige Dinge auf dieser Welt verdienen Treue. Ich glaube, daß wir der Unsterblichkeit treu sein müssen, diesem anderen, reicheren Namen des Lebens – der Unsterblichkeit und Christus!“ Und er erläutert, daß der Raum menschlicher Freiheit und Selbstverwirklichung erst mit dem Evangelium beginne: mit der Nächstenliebe, dieser höchsten Form der Lebensenergie, mit dem Ideal der freien Individualität und mit dem Gedanken des Lebens als Opfer.

Man braucht nicht lange zu lesen, um sich zu überzeugen, daß diese Worte und Gedanken das Leitmotiv des Buches sind. Und man wundert sich schließlich nicht mehr, im Anhang, der die Gedichte des Doktor Schiwago aus seinem Nachlaß bringt, Titel zu finden wie „In der Karwoche“, „Der Weibnachtsstern“, „Das Wunder“, „Magdalena“ und als letztes „Der Garten von Gethsemane“.

Das heißt nicht etwa, daß Pasternak oder sein Held, der dichtende Arzt Schiwago, der Fleisch von seinem Fleisch ist, heimlich dem Christentum anhinge. Das Christentum ist für ihn nur ein Element, eine Essenz, eine Symbolwelt voll fruchtbarster Beziehungen. Das Magnifikat der Muttergottes wird zum Triumphgesang jeder Mutter, der auferstandene Christus, der der Maria Magdalena als Gärtner begegnet, zum Symbol des Stirb und Werde.

Die Revolution wird nie als Schnitt, immer als Schritt empfunden. Von einem uneigennützigen Kommunisten heißt es, daß er Dostojewskijs „Dämonen“ mit dem gleichen Eifer erklärte wie das Kommunistische Manifest. Der große Vorläufer ist Tolstoj, dessen „Krieg und Frieden“ das Modell für dieses breite und verzweigte Gesamtgemälde der russischen Revolutionszeit geliefert hat. Die russische Tradition, die rustikale Herzlichkeit des „einlachen Lebens durchwärmt das Buch trotz aller Härte, Kälte, Entbehrung der Revolutionszeit, trotz aller Schrecken des Terrorregimes, wie ein guter großer Ofen.