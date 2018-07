In unserer Ausgabe Nr. 51 haben wir die Entwicklungen einzelner Branchen im Spiegel ihrer Dividenden betrachtet, und zwar in dem Artikel „Die Dividende wird jetzt wieder aktuell“. Hier setzen wir nun den Rundgang durch die einzelnen Industriezweige fort. Er bestätigt, daß innerhalb der Gesellschaften gleicher Branchen teilweise große Ertragsunterschiede bestehen. Das ist bei der Kapitalanlage in Aktien zu beachten!

In der Textil-Industrie hat etwa die Hälfte der Gesellschaften im Geschäftsjahr 1956 Dividendenerhöhungen vorgenommen, andererseits sind hier aber auch rückläufige Ausschüttungen vorgekommen. Besonders zahlreich waren die Dividenden-Aufstockungen in der Baumwoll-Industrie, wo jetzt auch die Weber besser mitziehen konnten. Die Dividendenspanne reicht dabei von vier bis zwölf v. H. In der Woll-Industrie waren es hauptsächlich die Spinnereien, die ihre Dividenden auf sechs bis zehn v. H. erhöhten, während die Webereien weniger günstig lagen und Sätze von sechs bis acht v. H. zahlten. In der Samt- und Seiden-Industrie wurden die niedrigen Dividendensätze etwas aufgestockt, so daß jetzt vier bis zehn v.H. gezahlt werden. In der Leinen-Industrie waren die Veränderungen gering und gingen nach beiden Seiten. Sätze von vier bis sechs v. H. kennzeichnen die wenig günstige Lage. Die Textilveredelung machte Fortschritte, aber das große Ausmaß der Dividendenlosigkeit und die Spitzensätze von acht bis neun v. H. zeigen die Grenzen der Ertragsfähigkeit. Besserungen sind auch in der Garnherstellung, Zwirnerei und in der Bekleidungs-Industrie festzustellen, wogegen die Jute- und Hanf-Industrie weniger günstig abschließt.

Das Ausmaß der Dividendenerhöhungen in der chemischen Industrie ist verhältnismäßig gering. Hier sind auch mehrere Verschlechterungen zu verzeichnen. An den Erhöhungen sind neben den Nachfolgegesellschaften der I. G. Farben insbesondere die Schwerchemie sowie die pharmazeutische Indudustrie beteiligt. Dagegen zeigen die Kunstfaser-Industrie und die Kunststoff-Industrie keine wesentlichen Änderungen. Stark unterschiedlich ist die Entwicklung in der Düngemittel-Industrie. Die Gummiwaren-Industrie ist überwiegend bei den vorjährigen Sätzen geblieben und zahlte sechs bis zwölf v. H.

Recht kräftige Fortschritte hat die Papiererzeugung gemacht, wobei die Spanne der Sätze von vier bis sechzehn v. H. die starken Ertragsunterschiede erkennen lassen. In der Papierverarbeitung und bei den Druckereien waren die Anhebungen erheblich geringer und auch die Dividensensätze liegen niedriger, wobei zahlreiche Gesellschaften nur vier bis fünf v. H. zahlten. In der Porzellan- und Steingut-Industrie sind die Lücken noch sehr groß. Die ersten Veröffentlichungen haben überwiegend Erhöhungen gebracht, aber es bleibt abzuwarten, was noch kommen wird. Das Schwergewicht der Dividenden liegt zwischen neun und zwölf v. H. Die Glas-Industrie konnte stärker aufholen, aber die Sätze liegen mit vier bis zehn v. H. erheblich niedriger. Auch die Schuh-Industrie zahlt überwiegend die Vorjahrsdividenden von fünf bis zehn v. H., während für die Leder-Industrie bei wenigen Besserungen das große Ausmaß der Dividendenlosigkeit charakteristisch ist, was auch weitgehend für die Holz-Industrie zutrifft.

In der Ernährungs-Industrie überwiegen bei den Mühlen die Verschlechterungen. Hier liegen die Ausschüttungen zwischen vier und sechs v. H. bei umfangreicher Dividendenlosigkeit. Fortschritte sind dagegen in der Fleischwaren-Industrie, der Kühl-Industrie und der Konserven-Industrie festzustellen, bei Sätzen zwischen vier und acht v. H. In der Süßwaren-Industrie, der Milch-Industrie sowie in der Fett-Industrie sind zahlreiche Steigerungen vorgenommen worden, wodurch hier das Schwergewicht auf acht bis zwölf v. H. angehoben wurde. Auch die Malz-Industrie zahlte besser, jedoch blieben die Sätze auf sechs bis zehn v.H. beschränkt, und in der Spiritus-Industrie zahlt man vier bis acht v. H. Die beträchtlichsten Steigerungen sind bei den Brauereien zu verzeichnen. Diese Tendenz setzt sich im neuen Braujahr fort. Dividenden von 16 v. H. sind erreicht. Dabei ergibt sich ein Ertragsgefälle von Nordrhein-Westfalen nach Süden und Norden. Recht kräftige Fortschritte haben die Schaumkellereien gemacht, wobei überwiegend zehn bis 15 v. H. gezahlt werden. Bescheidener ist die Spirituosen-Industrie mit vier bis zwölf v.H. Die Naturbrunnen sind fast ausnahmslos wieder ohne Dividende geblieben. Bei den Zuckerfabriken liegt das Schwergewicht der Dividendensätze zwischen vier bis acht v. H.

Von den Versorgungsunternehmen haben die Elektrizitätswerke etwa zur Hälfte ihre Sätze erholt und zahlen jetzt bis zu elf v. H., während die sonstigen Versorgungsbetriebe sich mit erheblich bescheideneren Dividendensätze begnügen müssen, die im allgemeinen nicht über sieben v. H. hinausgehen. Pl.