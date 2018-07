Von Otto F. Beer

Dieser Theaterwinter zeigt Wien auf einer Höhe, die diejenige der vorangegangenen Jahre noch übertrifft. Die Stadt hat nicht nur äußerlich ihr Gesicht wiedergefunden, sie erreicht auch in ihren künstlerischen Leistungen wieder festliche und unvergeßliche Höhepunkte.

Dennoch ist Wien heute ebensowenig Uiaufführungsstadt, wie dies in den glanzvollsten Zeiten der Fall war. Neuheiten der letzten Wochen wie Csokors „3. November 1918“, Giraudoux’ „Sodom und Gomorrha“ oder Jonescos „Stühle“ sind längst anderswo zu Worte gekommen, ehe sie auf Wiener Bühnen gelangten. In dieser Stadt denkt man kulinarisch – auch auf dem Theater. Und vergöttert deshalb den Schauspieler.

Wiens Theater hat zu allen Zeiten vor allem vom Darsteller und von der Darstellung her gelebt. Hier flicht sogar die Nachwelt dem Mimen Kränze. Historische Schauspielernamen wie Kainz, Sonnenthal oder Mitterwurzer bleiben hier selbst dann noch frisch, wenn die Mehrheit des Publikums längst keine persönlichen Erinnerungen an die Großen von einst mehr besitzt.

Von zwei großen Toten hat das Burgtheater in diesem Winter Abschied nehmen müssen: von Käthe Dorsch und von Hedwig Bleibtreu. Das Hinscheiden der Dorsch traf die Wiener um so jäher, als sie vor gar nicht so langer Zeit noch in der unvergeßlichen „Maria Stuart“-Vorstellung mit Paula Wessely das Stadtgespräch gewesen war.

Hedwig Bleibtreus Wirken war wohl schon vor Jahren abgeschlossen. Dennoch war die Großmama des Burgtheaters in Wien immer noch allgegenwärtig. In beiden Fällen hatte die Beisetzung fast den Charakter eines Staatsbegräbnisses: Aufbahrung auf der Bühne, ein Trauerzug, der rund um das Burgtheater führte, und ein unabsehbarer Menschenstrom am Grab. Vielleicht gibt es außer Paris keine Stadt, die ihren geliebten Schauspielern in solcher Intensität die Treue hält.

Dabei ist das Burgtheater geradejetzt von einer Krise erschüttert, deren Lösung sich nun anzubahnen beginnt. Direktor Rott wird zurücktreten. Man wirft ihm eine gewisse Zufälligkeit des Repertoires vor, vor allem aber eine nicht abreißende Serie von Konflikten mit teils berühmten, teils vielversprechenden Schauspielern, die durch die alles eher denn wienerisch-verbindliche Wesensart des Burgtheaterdirektors heraufbeschworen worden sind. Daß das Repertoire weniger vom Spielplan als vom Fahrplan her gestaltet wird, nehmen die Wiener auch in unserer Epoche der Schlafwagenstars und der Flugzeugvedetten übel.