Das ideologische und literarische Tauwetter in der Sowjetunion ist vorüber: Väterchen Frost führt von neuem ein strenges Regiment.

Chruschtschows Gegenangriff auf der „Kulturfront“ sind letztes Jahr schon die verantwortlichen Redakteure namhafter Publikationen zum Opfer gefallen: diejenigen der Periodica für Geschichtswissenschaft und Philosophie, Voprosy Istorii und Voprosy Filosofii, ferner die der literarischen Zeitschriften Novy Mir und Teatr. Jetzt ist auch der Redaktionsstab der Jungen Garde ausgewechselt – worden – einer Literaturzeitschrift, die unter der Schirmherrschaft der Komsomolzen-Organisation herausgegeben und vor allem von der studentischen Jugend gelesen wird. Der alten Redaktion wurde vorgeworfen, sie habe ihren Auftrag – „die Erziehung der Jugend zum Kommunismus“ – nicht erfüllt.

In der Tat hatten die Redaktionsmitglieder der Jungen Garde ihren Lesern alles andere als die seit dem jüngsten Schriftstellerkongreß wieder obligate Parteilinie gepredigt. Einen neuen sowjetischen Idealtyp hatten sie gefordert – einen Typ, der nicht mehr „vorfabrizierte Meinungen“ und „nichtssagende Wortaneinanderreihungen“ fraglos nachbete, sondern sie als das entlarve, was sie sind: als „gedankenleeres Dogma“. Der ideale Kommunist sollte nach den Vorstellungen der Zeitschrift nicht mehr der „philisterhafte Funktionär sein, sondern der forschende, unruhige, selbständige Geist.“

Forschende Geister im Sowjetreich? Und selbständiges Denken? Das ist den Diktatoren zu allen Zeiten unerwünscht gewesen; im totalen Herrschaftssystem ist es die eigentliche Majestätsbeleidigung. Schon Shakespeare ließ seinen Cäsar über Cassius sagen: „Er denkt zuviel, solche Leute sind gefährlich...“ Kein Wunder, daß die parteioffizielle Literaturnaja Gaseta schon im vergangenen Sommer scharfe Angriffe gegen die Junge Garde richtete.

Einer der gemaßregelten Redakteure ist der Kritiker Turkow, derselbe Turkow, der auf dem Schriftstellerkongreß im letzten Frühjahr den Romancier Dudinzew und die Autoren der Zeitschrift Literarisches Moskau gegen die Ausfälle der Kulturfunktionäre in Schutz genommen hatte. Damals hatte er auch daran erinnert, daß „Nihilist“ – wie die in den Gefilden der Gedankenfreiheit streunenden Sowjetschriftsteller von der Partei abfällig etikettiert werden – unter dem Zarenregiment für die jungen Revolutionäre kein Schandname, sondern ein Ehrentitel war.

Seit jenem Literatenkongreß haben viele Autoren reumütig Einkehr gehalten; sie machen sich nichts daraus, nun in Chruschtschows neostalinistische Leier zu greifen. Noch immer gibt es jedoch viele, die nicht daran denken, ihre Äußerungen aus der Tauwetterperiode zu widerrufen. Sie sind es, die sich an der „Verschwörung des Schweigens“ beteiligen, von der in der sowjetischen Presse immer wieder die Rede ist.

„Das Schweigen des Volkes ist eine Lehre für die Könige“,, hat der Abbé de Beauvais gesagt. Von Chruschtschow ist diese Einsicht nicht zu erwarten. Das Schweigen der Schriftsteller aber ist beredter als die Propaganda-Lautsprecher der östlichen Literaturpäpste. –er