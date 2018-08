Eine notwendige harte Kritik am Amt in Flensburg und andachtsvolles Staunen

Von Werner G. Kleffel

Als ein zentrales Institut, dessen Bereich die ganze Bundesrepublik ist, wirkt neuerdings in Flensburg die „Verkehrssünder-Kartei“, ein vielumstrittenes Amt, dem in folgendem Aufsatz harte Kritik gezollt wird. Der Verfasser ist Fachmann: es ist der in Hildesheim amtierende Oberstaatsanwalt.

Seit Jahresanfang ist nun jene Abteilung des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg im Betrieb, die sich zwar nennt: „Zentralkartei über Versagungen und Entziehungen der Fahrerlaubnis, über Verbote des Führens von Fahrzeugen und über Verurteilungen wegen Verkehrsstraftaten“, aber von der Öffentlichkeit trotz aller beschwörender Abwehrgesten ihrer Schöpfer und Anhänger besser und treffender Verkehrssünderkartei genannt wird. Nun stimmen wir mit den Schöpfern dieser Kartei darin überein, daß alles geschehen sollte, was der Verkehrssicherheit dient und was dazu beiträgt, die Rücksichtslosen, Leichtsinnigen, Verantwortungslosen zur Vernunft zu bringen. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, daß – wie recht und billig – nicht nur Kraftfahrer eingetragen werden, sondern alle „Verkehrssünder“, mögen sie Eisenbahner, Straßenbahner, Radfahrer, Fuhrwerklenker, Fußgänger oder – Reiter sein. Sie alle sollen nach rechtskräftiger Verurteilung gemeldet werden, sofern nicht folgende Ausnahme in Frage kommt: Liegt bloß eine Übertretung vor, eine Bagatellsache, die auch mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung hätte geahndet werden können, so kann das Gericht anordnen, daß keine Eintragung zu erfolgen hat.

Die Liste der „Verkehrsverbrecher“

Im übrigen läßt sich nicht leugnen, daß die „Verkehrssünder“ registermäßig ungünstiger gestellt werden als Diebe, Räuber und Mörder. Auch steht fest, daß sich das Risiko aller Verkehrsteilnehmer strafrechtlich erneut erhöht hat. Und im allgemeinen Interesse mag man auch das noch hinnehmen. Doch jetzt ist der Moment gekommen, in dem spätestens unsere Kritik einsetzen muß: Wir sind nämlich in ernster Sorge darüber, ob der Aufwand an Arbeit und Kosten im rechten Verhältnis zu dem erhofften Erfolg steht. Und wir haben allen Grund zu bezweifeln, ob das, was von den Gerichten und Staatsanwaltschaften verlangt wird, von ihnen überhaupt erfüllt werden kann.

Wir sind freilich der Überzeugung, daß selbst noch so hohe Kosten keine Rolle spielen dürften, wenn durch diese Einrichtung und Arbeit der Zentrale auch nur ein einziges Menschenleben gerettet werden sollte. Aber gerade daran hegen wir die größten Zweifel. Auf jeden Fall aber ließe sich solch ein Erfolg – ein Menschenleben zu bewahren – auch ohne den geradezu unvorstellbaren Perfektionismus erzielen, den die Verkehrssünder-Zentrale in bezug auf die verlangten Mitteilungen erwartet. Wir müssen ferner davon ausgehen, daß nur etwa zehn v. H. aller Verkehrsteilnehmer echte „Verkehrssünder“ sind – also Rowdys und Briganten der Landstraße. Welch eine Ungerechtigkeit liegt also schon darin, daß eine überwiegende Mehrzahl nun büßen soll für die Sünden einer verschwindenden Minderheit! Um wieviel weniger aber lassen sich dann auch die Kosten und der Arbeitsaufwand der Verkehrssünder-Zentrale rechtfertigen! Muß man nicht fürchten, daß sich gerade hier der Bürokratismus auf Kosten des Steuerzahlers und zum Leidwesen unzähliger anständiger und gutwilliger Verkehrsteilnehmer austoben und einen Rattenschwanz überflüssiger und wertloser Registraturarbeit produzieren wird?