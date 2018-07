Alle diese Entwicklungen werden sich allmählich und gleichsam organisch vollziehen. Eine Dramatisierung der hier in Frage kommenden Vorgänge ist um so weniger geboten, als ja durchaus die Möglichkeit besteht – und auch der Wille gegeben ist –, von Staats wegen helfend bei der Umstellung einzugreifen, und zwar in jedem Falle: also gleichgültig, ob großbäuerliche Betriebe, bäuerliche Familienbetriebe oder Kleinstbetriebe dieses Ausscheiden von „Grenzböden“ vorzunehmen haben. Darüber hinaus wird man solchen Betrieben, die nicht den optimalen Umfang der bäuerlichen Familienwirtschaft haben, die Möglichkeit eröffnen, entweder Land abzugeben (und die Landwirtschaft nur noch als „Nebenerwerb“ zur gewerblichen Hauptarbeit zu betreiben, oder sie ganz aufzugeben) oder die Betriebe durch Zukaufen (Zupachten) von Land „aufzustocken“. Das ist der Kernpunkt des vielbesprochenen Strukturprogrammes, das natürlich auch, im Zusammenwirken seiner verschiedenen Maßnahmen, die „umstrukturierten“ Betriebe nachhaltig von „strukturbedingten“ Arbeitserschwernissen – von vermeidbaren Kosten also – entlasten soll. Es fehlt auch keineswegs an Landreserven, die als „Manövriermasse“ für die Maßnahmen zur Strukturverbesserung erforderlich sind. Diese besteht im Land der sogenannten auslaufenden Betriebe, für die keine übernahmewilligen Erben vorhanden sind, und in Parzellen von solchen ehemaligen Kleinbauern, deren früheres „Ergänzungseinkommen“ aus gewerblicher Tätigkeit allmählich zum Haupteinkommen geworden ist.

In einigen Gegenden wird bereits darüber geklagt, daß viele solcher Parzellen brachliegen. Man hat sogar, um diesen für uns neuartigen Tatbestand zu kennzeichnen, bereits ein neues Kunstwort geprägt: „Sozialbrache“ – Feierabendbrache“, in Entsprechung zur „Feierabendarbeit“ (deren allmähliches Absterben ja das Brachfallen der Felder verschuldet), wäre wohl anschaulicher und nicht so gekünstelt. Diese Feierabendsbrache ist aber nicht überall da, wo Land in der Hand von Arbeiterbauern liegt, typisch; es gibt (wie auch in Loccum zu hören war) vielerorts eine entgegengesetzte Entwicklung: nämlich den Landzukauf durch kleinere Betriebe. Dabei werden für solche Parzellen recht hohe Preise gezahlt, was zu mancherlei Überlegungen über die angeblich durchweg in der Landwirtschaft gegebene Unrentabilität und Illiquidität Anlaß geben könnte ... Wir wollen insoweit den Sachverhalt auf sich beruhen lassen, aber doch hervorheben, daß die Aufstockung der Betriebsgrößen bereits „von sich aus“ geschieht, also von Behörden und Verbänden nur gefördert, nicht aber erst künstlich in Gang gesetzt zu werden braucht.

Also auch in diesen Bereichen ist kaum noch ein dirigistisches Planen vonnöten ... Man wird sich in der Agrarpolitik überhaupt wieder mehr daran gewöhnen müssen, sich dem ökonomischen und sozialen Geschehen anzupassen, anstatt zu versuchen, sich der Entwicklung entgegenzustemmen, „unabdingbare“ programmatische Forderungen zu stellen, und nach Patentlösungen zu streben. Insofern war das Gespräch in Loccum beispielhaft: immer wieder wurde betont, daß man den Hörern ja keine fertigen Rezepte – für die Betriebsführung womöglich, oder gar für die Betriebsberatung – an die Hand geben wolle oder könne, sondern daß es darauf ankomme, ihnen gewisse Einsichten (in die Relativität der Sachverhalte) zu vermitteln. Solche Einsichten, zu deren Anerkennung dann auch die außerhalb der Landwirtschaft stellenden Menschen veranlaßt werden sollen, werden schließlich dem Bauerntum einen Weg aus den heutigen ökonomischen und sozialen Bedrängnissen eröffnen – nach dem Wort, das der Leiter der Akademie Loccum, Pastor Doehring, seinen Gästen mit auf den Weg gegeben hat: „Aus einer Krise können nur viele kleine Schritte herausführen.“