...daß der Regensburger Oberbürgermeister Herrmann beim Bayerischen Rundfunk die Errichtung eines stadtnahen Fern-Umsetzers beantragte, damit in der historischen Altstadt von Regensburg keine das Stadtbild beeinträchtigenden Fernsehantennen mehr notwendig sind

... daß Bundespostminister Richard Stücklen künftig inkognito die Schalter einiger westdeutscher Postämter besuchen will, um festzustellen, ob seine Beamten die Kunden höflich genug behandeln.

...daß ein Schmiedegeselle in Eitze, Kreis Verden, der vier Hunden eine Katze vorgeworfen hatte und gerichtlich von der Anklage der Tierquälerei freigesprochen worden war, auf Protest aus der Öffentlichkeit in einer zweiten Verhandlung doch noch zu 60 Mark Geldbuße verurteilt wurde, die er an den Tierschutzverein zahlen muß.