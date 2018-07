Die Hafen in allen Teilen der Welt werden jetzt zu großen Parkplätzen für aufgelegte Frachtschiffe. Durch die anhaltend rückläufige Frachtratenentwicklung sehen sich viele Reeder gezwungen, Frachter und Tanker aus der Fahrt zu ziehen und in den Häfen „an die Pfähle zu binden“. Bisher wurden rund 15 v.H. der Welthandelstonnage stillgelegt; allein In der Bundesrepublik sind es Schiffe mit über 100 000 BRT. Zweifellos hat der Neubau-Boom der Nachkriegsjahre die Wettbewerbslage der Reeder noch verschärft. Aber alle Schiffahrtsnationen hoffen, durch Stillegen eines Teils der Tonnage das weitere Absinken der Frachtraten verhindern zu können.

Ein leichtes Anziehen der Preise für nahezu alle Textilerzeugnisse zeigte sich auf der Hamburger Textilmesse. Außerdem stand die Dispositionsfreudigkeit des Textileinzelhandels Im Schaffen der hohen Lager, die auch der Winter-Schlußverkauf kaum wesentlich verringern konnte. Im Durchschnitt sind die Vorräte des Textileinzelhandels heute um 15 v.H. höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres.