Inhalt Seite 1 — Bahnbeamte auf falschem Gleis Seite 2 Auf einer Seite lesen

GK, Mühldorf

Es fing damit an, daß der Bauunternehmer Alfred P. im Jahre 1950 für das Bundesbahnbetriebsamt der oberbayrischen Kreisstadt Mühldorf am Inn seinen ersten Auftrag ausführte. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, sagte sich damals Alfred P., dem am weiteren Ausbau der Geschäftsbeziehungen zur Bundesbahn sehr gelegen war, und zu Geburtstagen, zu Weihnachten und sonstigen feierlichen Anlässen schickte er von da an Zigarren, Schnaps, Füllfederhalter, silberne Vierfarbenstifte oder Rechenschieber aufs Bahnbetriebsamt.

Auch als das Töchterchen des stellvertretenden Vorstehers der Bahnmeisterei Mühldorf Konfirmition hatte, ließ sich der liebenswürdige Geschäftsmann nicht lumpen. Dann baute sich eines Tages der Schwiegervater des bahnamtlichen Tiefbaureferenten ein Haus. Großzügig stiftete Alfred P. dazu 2700 Ziegelsteine und 60 Rohrmatten. Dem Vorsteher der Bahnmeisterei schließlich gab er ein zins- und terminloses Darlehen von 400 Mark, das er in seinen Geschäftsbüchern als „Schmiergeld“ abbuchte.

Im übrigen erwies sich Alfred P. auch als vortrefflicher und vor allem freigiebiger Zechkumpan. Vom Betriebsingenieur des Amtes wird erzählt, er habe sich über hundertmal von dem Bauunternehmer einladen lassen. Mehr noch: am 7. November 1953 rief eben jener Ingenieur den Bauunternehmer ungeniert an: er möge doch rasch einmal ins Café kommen und die Zeche der dort fröhlich feiernden Eisenbahner bezahlen. Die Beamten wußten, daß sie auf den Geldbeutel Herrn Alfreds keine Rücksicht zu nehmen brauchten, und so kamen auch die in ausgelassener Stimmung von einem Oberinspektor zerschlagenen Schallplatten gleich mit auf die Rechnung.

Was Wunder, daß der gefällige Alfred P. rasch zum bevorzugten Bauunternehmer des Bahnbetriebsamtes Mühldorf und der dazugehörigen Bahnmeistereien avancierte. Bei solcher Bevorzugung ließen es die Eisenbahner indes nicht bewenden. Sie drückten gegenüber dem Bauunternehmer vielmehr beide Augen zu. Die Rechnungen, die er vorlegte, ließen an Großzügigkeit demnach nichts zu wünschen übrig. Da wurden Arbeiten berechnet, die nie ausgeführt worden waren, da gab es fingierte Materialrechnungen, und was die Arbeitsstunden betraf, so wurden sie kräftig nach oben aufgerundet. Von vornherein war beispielsweise ausgemacht, daß für die feuchtfröhliche Hebefeier, die am 15. Dezember 1953 anläßlich der Fertigstellung einer Brücke stattfand, die Bahn aufkommen mußte. Alfred P. sollte einfach ein paar Arbeitsstunden mehr aufschreiben ...

Erst 1954 wurde diese allzu gute Zusammenarbeit zwischen dem Bauunternehmer und seinen Freunden bei der Bundesbahn jäh unterbrochen. Damals kam das Untersuchungsverfahren ins Rollen, das nun endlich abgeschlossen wurde. Jetzt ist die Anklageschrift fertig – ein Buch mit 100 Seiten. Zwölf Männer werden in dieser Schrift des Betruges, der Untreue, der aktiven und schweren passiven Bestechung beschuldigt. Einer davon ist der Bauunternehmer Alfred P. Die anderen elf sind höhere Bundesbahnbeamte, die höchsten, die es in Mühldorf gibt: zwei Bundesbahnräte, zwei Amtmänner, vier Oberinspektoren, zwei Inspektoren, ein Angestellter.

Obwohl die Ermittlungen jahrelang dauerten und einige Beamte vorübergehend vom Dienst suspendiert wurden, war bisher von dem Skandal kaum etwas in die Öffentlichkeit gedrungen. Es ging alles sehr geheim über die Bühne. Zu dem Prozeß freilich, der nun von der Großen Strafkammer in Traunstein für den Monat März anberaumt wurde, haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung über 50 Zeugen benannt und das Gericht drei Sachverständige geladen. Für die Verhandlung – über eine der größten Bestechungsaffären der letzten Jahre in Bayern – wird mit einer Dauer von einigen Wochen gerechnet.