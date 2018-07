New York, Ende Januar

Das Ergebnis des kühnen Versuchs, Dostojewskijs Roman „Die Brüder Karamasow“ zu verfilmen, hat die Metro Goldwyn Mayer jetzt der Öffentlichkeit in New York vorgestellt. Es ist ein turbulenter und ungestümer Film, der dennoch den Geist dieses großen Romanwerks respektiert. So sind im Drehbuch und auch unter der Regie von Richard Brooks die Charaktere oft mit sehr zartem Takt gezeichnet, wenn auch die Psychologie und Dialektik des russischen Seelendichters nur in filmisch-dramatischer Zusammenballung wiedergegeben werden konnten

Eine sich überstürzende Reihe von Wodka-Orgien, Zigeunermusik, Troika-Galoppaden in stimmungsechtem Schneegestöber, Spiel- und Raufszenen und als Höhepunkt die groteske Gerichtsverhandlung gegen den vermeintlichen Vatermörder Dimitri – das sind die Szenerien, die Spielleiter Brooks mit Bewegung und Erregung ausfüllte.

Überwältigend ist die pedantisch ausgewählte; brillante Besetzung. An der Spitze Yul Brynner als Dimitri mit souverän verhaltenem Mienenspiel in straffer Leidenschaftlichkeit und Schmerzlichkeit; Hollywood-Debütantin Maria Schell ist eine überschäumende, kindlich unbekümmerte Gruschenka, schauspielerisch durchweg bravourös und am überzeugendsten in Augenblicken des Leidens und des Ergriffenseins. Die schöne Claire Bloom glänzt als Katja mit ihrer nobel zurückhaltenden Ausdruckskraft, während Albert Salmis – Mörder Smerdjakow – eine glänzend durchgefeilte Gestalt von täppischer Dämonie abgibt. Lee Cobbs Vater Karamasow in seiner animalischen Vitalität, Richard Baseharts Iwan und William Shatners Alexej sind subtil geschliffene Leistungen.

Dem Film steht vermutlich ein großer Erfolg bevor, weil er die Aufgabe, den einmaligen geistigen Gehalt der Erzählung in packendes, erschütterndes Geschehen umzusetzen, gewandt gelöst hat.

Ludwig Ullmann