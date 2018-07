Obgleich die Voraussetzungen für das Sparen im vergangenen Jahre nicht einmal besonders günstig waren, können die Sparkassen in bezug auf die Erhöhung ihrer Spareinlagenbestände Rekordzahlen melden. An und für sich hätte das für die Sparkapitalbildung nicht immer erfreuliche Preisklima in 1957 die Annahme gerechtfertigt, daß die Abhebungen im Sparverkehr prozentual größer sein würden als in den vorausgegangenen Jahren. Aber wie aus dem wieder sehr frühzeitig vorgelegten Abschluß der Neuen Sparcasse von 1864 in Hamburg hervorgeht, waren bei ihr die Abhebungen im vergangenen Jahre die niedrigsten seit der Währungsreform. Als völlig unberechtigt haben sich übrigens alle Befürchtungen erwiesen, daß mit der allgemeinen Rentenaufbesserung die individuelle Rücklagenbildung auf freiwilliger Basis nun nachlassen würde. Tatsache ist: bei der Neuen Sparcasse, die immerhin über 400 000 Sparbücher führt, lagen die Einzahlungen in 1957 mit 253,3 Mill. DM rund 45,6 Mill. über der Summe der Einzahlungen in 1956. Sie betrugen das Doppelte der Einzahlungen (einschl. Altsparerentschädigung) des Jahres 1953 und fast das Einundeinhalbfache des bisherigen Rekordjahres 1955. Interessant ist, daß sich der Anteil der steuerbegünstigten Spareinlagen am Gesamtspareinlagenbestand von 12,9 an 14,1 v. H. erhöht hat. Hier dürfte das „Preusker-Sparen“ eine Rolle gespielt haben. Im neuen Jahr hat sich der Aufschwung in der Spartätigkeit fortgesetzt. Der Januar 1958 übertrifft den bisher besten Sparmonat (Januar 1957) um 2,3 Mill. DM.

Wie auf einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde, sollen die bei den Habenzinsen eingetretenen Ermäßigungen in vollem Umfang an die Hypothekennehmer weitergegeben werden. Es bedarf aber einer Übergangszeit, weil die Herabsetzung der einzelnen Zinssätze erstnach Ablaufder jeweils vereinbarten Kündigungsfrist in Kraft tritt.

Aufschlußreich ist das, was die Verwaltung der Sparkasse über die Inanspruchnahme von Krediten zu verbilligten Konditionen (7,25 v. H. mit Laufzeiten bis zu 10 Jahren) an mittelständische Betriebe erklärt: „Wir können uns nach den bisherigen Erfahrungen des Eindrucks nicht erwehren, daß einerseits der Kreditbedarf des Mittelstandes nicht das Ausmaß hat, wie es so oft betont wird, und daß andererseits die Problematik der mittelständischen Kreditversorgung nicht so sehr eine Frage der Geldmittel ist, als vielmehr – trotz Bürgschaftsgemeinschaften – bei den Besicherungsmöglichkeiten gesucht werden muß!“ -dt

*

Die Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank AG, Hamburg, besteht am 23. Februar 40 Jahre. Wie wir bereits berichteten, konnte sie ihre Bilanzsumme per 31. 12. 57 auf rund 180 Mill. DM steigern.

Der HV der Wollindustrie AG vorm. L. Josten, München-Gladbach, wird vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 1956/57 (30. Juni) wie im Vorjahr 8 v. H. Dividende auf unverändert 6,4 Mill. DM AK zu verteilen.