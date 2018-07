Lohnpolitische Lehren aus Loccum

Natürlich ist die Kuh keine Maschine. Aber man kann sie mit einer Maschine vergleichen – und der Mann, der zuerst einen solchen Vergleich gewagt hat, war durchaus kein von Gott verlassener Asphaltliterat und auch kein allem Naturgeschehen entfremdeter Intellektueller, sondern ein Landwirt: August. Block nämlich, der als Sohn eines Müllers und Kleinbauern (aus der damals noch wirklich armen Lüneburger Heide) buchstäblich mit nichts angefangen hat. Dank seiner angeborenen Gabe, betriebswirtschaftlich „richtig“ zu denken, brachte er es in der Landwirtschaft bis zum Millionär (und bis zum Minister dazu). Wir befinden uns also in einer durchaus respektablen Gesellschaft, wenn wir, nach Block-Banteln, die Kuh als das feinste und differenzierteste Produktionsinstrument des landwirtschaftlichen Betriebes bezeichnen ...

Ein solcher Vergleich ist höchst nützlich – etwa deshalb, weil sich mit seiner Hilfe das falsche Argument entkräften läßt, wonach die Landwirtschaft „strukturell benachteiligt“ sei, weil sie ihr Kapital nur einmal im Jahr umschlagen könne, da ja „bekanntlich“ nur eine Ernte jährlich heranwachse... Das ist zwar richtig bei Getreide, aber schon nicht mehr ganz zutreffend bei Klee, Luzerne und Gras. Insbesondere aber ist die Behauptung irreführend, daß dem Landwirt „nur einmal im Jahr“ der finanzielle Ertrag seiner Mühe und Arbeit zufließe: Die Milch fließt ja, falls Katastrophen ausbleiben, 365 Tage im Jahr ... selbst an Sonn- und Feiertagen!

Das hat, wenn man die Sache im Hinblick auf die Molkerei-Abrechnung sieht, seine erheblichen Vorteile. Auf der anderen Seite ergibt sich der Nachteil der Sonn- und Feiertagsarbeit, die von der Bauersfrau (oder vom Bauern selber) oder „vom Personal“ geleistet werden muß. Soweit es sich um größere Betriebe handelt, wird diese Tag für Tag zu bewältigende mühevolle Arbeit gewöhnlich von einem Melkermeister getan, der vielleicht von seiner Frau, vielleicht von einem Lehrling oder Gehilfen unterstützt wird, und der auch entsprechend bezahlt werden muß: 500 DM Lohn im Monat ist jetzt Tarifsatz für Niedersachsen, wobei die „richtige“ Bewertung der Naturallohn-Anteile – freie Wohnung mit Heizung und Beleuchtung sowie gewisse „Deputate“ an Lebensmitteln – immer schwierig ist und schwierig bleiben wird. So wurde beispielsweise neulich in Loccum, wo man in der Evangelischen Akademie mancherlei agrarwirtschaftliche und -politische Fragen erörterte, lebhaft darüber gestritten, ob ein Melkermeister „nur“ 500 DM im Monat verdient oder den doppelten Betrag. Wahrscheinlich, ist die Differenz zwischen den beiden Angaben so zu erklären, daß der geringere Betrag den Tariflohn des (ledigen) Meisters darstellt, und daß ein Melkermeister, dessen Frau mittätig ist, einschließlich der branchenüblichen Tantiemen ein Gesamteinkommen von 1000 DM erreichen kann.

Nun – das ist wohl bemerkenswert, jedoch noch nicht weiter aufregend. Was aber ein Vertreter der Landarbeitergewerkschaft dazu noch weiter berichtete, darf als („echte“) Sensation gelten... Wir erfuhren hier nämlich, daß der Melkermeister dann Anspruch auf vollen Tariflohn hat, wenn er 24 Kühe versorgt und betreut – sofern die Stalleinrichtung sich im „landesüblichen Rahmen“ hält, was im Tarifvertrag mit der „Punktzahl 100“ bezeichnet wird. Jede zusätzliche arbeitssparende Einrichtung – mag sie nun für den Stall selbst wirksam sein oder für den Antransport des Futters, für die weitere Behandlung der Milch oder für das Erleichtern des Mistausbringens – wird „punktmäßig“ gewertet, und je weniger „Arbeitspunkte“ in Rechnung zu stellen sind, um so größer wird, bei gleichem Lohn des Melkermeisters, das Arbeitspensum in „Kuh-Einheiten“ gerechnet. Bei der „Punktzahl 72“, die in einem weitgehend mechanisierten Stallbetrieb erreicht wird, sind beispielsweise 30 Kühe zu versorgen, also 6 Stück mehr als im „landesüblich“ eingerichteten Stall.

Mit anderen Worten: die „Erhöhung der Produktivität“ – hier: die durch zusätzliche Mechanisierung ermöglichte erhöhte Leistung je Arbeitsstunde – kommt nicht „dem Arbeiter“ – hier also: dem Melkermeister – zugute, sondern dem Unternehmer, der ja durch Kapitaleinsatz (sowie durch organisatorische Überlegungen im Sinne der Arbeitsrationalisierung) die Voraussetzungen für Arbeitsersparnis und Arbeitserleichterung geschaffen hat, und der auch die aus diesem Kapitaleinsatz resultierenden Kosten trägt. Dergleichen geschieht mit ausdrücklicher Billigung des gewerkschaftlichen Tarifpartners. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn sich die Industriegewerkschaften heute oder morgen zu dem gleichen Prinzip bekennen würden, das die praktisch denkenden Männer der Landarbeitergewerkschaft in ihrem Bereich als eine Selbstverständlichkeit angewandt haben!

Der ganze Spuk, der in den letzten Jahren bei uns entstanden ist – aus dem Gerede, daß die Arbeiter- und Angestelltenschaft ein Anrecht darauf habe, an dem „realen Zuwachs des Sozialprodukts“ (oder „an den Fortschritten der volkswirtschaftlichen Produktivität“) mit mindestens dem gleichen prozentualen Anteil wie bisher, „möglichst“ aber mit einem wachsenden Anteil beteiligt zu werden –, dieser ganze Spuk wäre mit einem Schlage verflogen, wenn überall die gleiche Einsicht herrschte, wie bei den redlichen Männern im Kuhstall, die zunächst einmal von sich selber eine klare Antwort verlangten auf die Frage: „Wodurch kommen wir eigentlich zu dem Produktivitätszuwachs? Wer (oder was) ermöglicht uns – ohne zusätzliche körperliche oder geistige Beanspruchung – die erhöhte Leistung je Arbeitsstunde oder je Arbeitstag?“ Erwin Topf