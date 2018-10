Dd., Wiesbaden

Der hessische Staatsgerichtshof hat am Dienstag die 1956 erlassenen Bildungspläne für alle hessischen Schulen als verfassungswidrig bezeichnet und aufgehoben (DIE ZEIT vom 6. Februar 1958: „Eine Fünf in Verfassungstreue“). In der Urteilsbegründung heißt es, der Kultusminister habe der Elternschaft „nicht einmal ein Minimum des Mitbestimmungsrechtes“ zugebilligt, das ihr im Unterrichtswesen nach Artikel 56 Absatz 6 der Landesverfassung zusteht.

In den Bildungsplänen wurden Unterrichtsstoffe und Stundenzahlen für alle Klassen der Volksschulen, Mittelschulen und höheren Schulen neu geregelt, zum Beispiel der altsprachliche Unterricht in den humanistischen Gymnasien stark beschränkt. Daraufhin reichten zehn Eltern eine Grundrechtsklage ein.

Der Staatsgerichtshof hat den Eltern jetzt recht gegeben. Im deutschen Schulwesen sei es früher ausschließlich Sache des Staates gewesen, Bildungsziele und Bildungswege in den Schulen festzulegen, heißt es in dem Urteil. Die hessische Verfassung beschreite nun aber bewußt einen neuen Weg, indem sie den Eltern ein Mitbestimmungsrecht einräume. Der Minister habe weder die bestehenden Elternbeiräte angehört noch die Bildung einer Landeselternvertretung ermöglicht. Daher seien die Bildungspläne verfassungswidrig und nichtig.