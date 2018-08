Von Willy Wenzke

Die bundesdeutsche Messewelle 1958 ist angelaufen. Der Startschuß fiel traditionsgemäß bei der Eröffnung der „Grünen Woche“ in Berlin, dann folgten in Köln die Möbelmesse und in der vergangenenen Woche in Hamburg die als älteste deutsche Fachmesse nun bereits international gewordene Textil- und Bekleidungsmesse. Ende des Monats wird nun die Kölner Frühjahrsmesse eröffnet werden, der sich die Frankfurter Messe anschließt.

Auch an diesen Plätzen machen sich erste Zeichen einer ernsthaften Konsolidierung bemerkbar, ausgelöst von der veränderten Marktsituation und beeinflußt von der anlaufenden Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. In der Wirtschaft – nicht nur in der der Bundesrepublik – beginnt sich langsam die Überzeugung durchzusetzen, daß heute mit repräsentativen Ausstellungsständen allein kein Geschäft mehr zu machen ist. Man kümmert sich wieder um den Markt und weiß, daß das zielbewußte Verkaufsgespräch künftig die Messestände beherrschen muß. Von der sich durchsetzenden Konsolidierung bekam Frankfurt schon im Herbst einen Vorgeschmack, als die Teppichindustrie den Entschluß faßte, sich nur noch an der Frühjahrsmesse zu beteiligen und außerdem die bisher am Main abgehaltene Uhrenmesse sich für Hannover entschied. Auch Köln blieb von dieser Entwicklung nicht verschont; dort verursachte die Weigerung der Heiz- und Kochgeräteindustrie, sich an der Frühjahrsmesse zu beteiligen, allerlei Kopfweh bei den Verantwortlichen der Deutzer Ausstellungshallen, die gerade im Hinblick auf die zentrale Bedeutung dieser Branche im Rahmen der Hausrats- und Eisenwarenmesse ausgebaut worden waren. Hier zeigte sich zum ersten Male im Nachkriegsdeutschland, daß eine Industriegruppe, die durch eine lustig weitergeführte Massenproduktion bei nachlassendem Absatz zu ungewöhnlich hohen Lagerbeständen gekommen ist, die Chance einer konzentrierten In- und Auslandswerbung ungenutzt läßt.

Wir möchten richtig verstanden werden: In der Wirtschaft besteht keine Abneigung gegen die Großmessen; ihre Bedeutung wird unter dem Aspekt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der angestrebten Freihandelszone vielmehr noch wachsen. Aber die Industrie geht jetzt endlich daran, ihre Messebeteiligung nüchtern zu überprüfen und auf den notwendigen Umfang zurückzuführen. Da könnte es dann allerdings sein, daß die vor Jahren ausgesprochenen und immer wieder überhörten Warnungen vor weiteren Hallenausbauten sehr schnell ihre Berechtigung erhalten. Denn schließlich darf nicht übersehen werden, daß die westdeutsche Industrie künftig mehr denn je sich an Auslandsveranstaltungen wird beteiligen müssen. Wenn unsere Exportwirtschaft in den rückliegenden Jahren auf hart umkämpften Auslandsmärkten wieder nachhaltig Fuß fassen konnte, so ist das zu einem beachtlichen Teil auch ihrer Anwesenheit auf repräsentativen Messen des Auslandes zu danken.

Hier wird es allerdings unumgänglich sein, die westdeutsche Beteiligung in Zukunft noch gezielter und (unter dem Druck der Ostblock-Konkurrenz) gekonnter durchzuführen. Es nützt wenig, wenn der Messereferent des Bundeswirtschaftsministeriums (wie dieser Tage in Hamburg) ein Klagelied über die – überwiegend konstruktive – Kritik der deutschen Presse an der bescheidenen und oft recht eindruckslosen Beteiligung der Bundesrepublik auf Auslandsmessen anstimmt und sie damit entschuldigt, daß dafür im Jahr nur 4,5 Mill. DM zur Verfügung stehen. Es kommt wirklich nicht ausschließlich auf die Höhe der aufgewandten Mittel an, sondern darauf, was mit ihnen zum Nutzen der Exportwirtschaft erreicht werden kann. Das Ministerium sollte sich in diesem Falle getrost auf die Erfahrungen der Industrie verlassen: sie weiß sehr gut, wo – und auch wie – wir vertreten sein müssen.

Von allen diesen Sorgen ist in Hannover bei den Vorbereitungen zur Deutschen Industrie-Messe (27. April bis 6. Mai) nichts zu spüren. Hier ist man nach wie vor und aus gutem Grund optimistisch: Hannover erweist sich von Jahr zu Jahr als ein wirkungsvoller Magnet. Und wenn auch die Hallen wieder um 30 000 auf jetzt 270 000 qm Ausstellungsfläche erweitert wurden, so setzen doch der Vorstand der Deutschen Messe- und Ausstellungs-AG und mit ihm Minister Alfred Kubel als Vorsitzer des Aufsichtsrats nicht mehr allein auf die Expansion, sie sprechen lieber von einer Konsolidierung. In der Tat: die Meldungen für die Industrie-Messe haben sich nicht mehr erhöht. Und doch hat sich viel geändert, weil Splittergruppen abgebaut und das Branchenangebot erweitert werden konnte. Wie auf dem traditionellen „Messegespräch“ in Laatzen mitgeteilt wurde, konnte der notwendig gewordene Hallenausbau günstig finanziert werden, weil allein die interessierten Aussteller 9,3 Mill. DM durch die zinslose Vorauszahlung von Standmieten für die nächsten zwölf Jahre beisteuerten.

Mehr denn je wird die Hannover-Messe in diesem Jahre weltmarktorientiert sein, besonders stark im Zeichen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft stehen und gerade deshalb dem deutschen – Außenhandel dienlich sein. Von den 577 ausländischen Firmen (an der Spitze Frankreich, Österreich, England, die Schweiz und Italien) stammen 40 v. H. aus den Ländern der EWG. Das außenwirtschaftliche Schwergewicht ist diesmal auf Lateinamerika gerichtet: Am 2. Mai wird Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard den Lateinamerikanischen Wirtschaftskongreß eröffnen, gemeinsam veranstaltet von der Messe, dem Ibero-Amerikanischen Verein, dem Auswärtigen Amt und dem Bundeswirtschaftsministerium. 140 Delegierte der lateinamerikanischen Staaten werden dazu erwartet. Der Kongreß dürfte zu einer echten zwischenstaatlichen Begegnung werden, die vorhandene Bereitschaft zum Ausbau des Warenaustausches mit der Bundesrepublik vertiefen und dazu beitragen, die in manchen Ländern bestehende Voreingenommenheit gegenüber der EWG zu beseitigen. Minister Kubel hat dazu auf seiner Lateinamerika-Reise die Grundlagen gelegt. Und wenn in Rechnung gestellt wird, daß im vergangenen Jahr schließlich der Ostasien-Tag in Hannover die Basis für die China-Verhandlungen des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft gab, so möchten wir wünschen, daß auch der Lateinamerika-Kongreß gleiche Früchte trägt.