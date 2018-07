Kein Grund zum Pessimismus, aber der Wettbewerb wird härter werden

Von Ludwig Erhard

Prof. Dr. Ludwig Erhard hat in der ZEIT vom 19. Dezember 1957 unter dem Motto „Maß und Mitte“ beklagt, was uns Deutschen fehlt (und er selbst hat sich davon nicht ausgenommen): Sinn für Harmonie und die Kunst, in der Waage zu bleiben. Das war eine grundsätzliche Betrachtung, die dem Autor die Zustimmung weiter Kreise eingetragen hat. Das gleiche Motto „Maß und Mitte“ gilt auch für die heutige Betrachtung, in der jene Gedanken auf die jetzt aktuellen Wirtschaftsfragen projiziert werden.

Wie in aller Welt, so spricht man auch bei uns von einer Abschwächung der Konjunktur. Man hat Angst, daß sich Entwicklungen anbahnen könnten, die in wirtschaftlicher, sozialer und politischer. Sicht ein gleichermaßen trübes Bild ergeben. Wie vom Schlangenblick gebanr.t, vermögen allzu viele nur noch schlechte Zeichen der Entwicklung zu erkennen; in jedem Falle aber werden pessimistische Äußerungen gläubiger denn zuversichtliche aufgenommen. Der Zeitgeist ist auf Pessimismus abgestellt und zeitigt die Wirkung, daß diejenigen Menschen, die Ruhe und gute Nerven bewahren, wieder einmal Gefahr laufen, als leichtfertig gescholten zu werden. Zu diesen gehöre selbstverständlich auch ich.

Dabei weiß ich sehr wohl um die Gefahren. Aber ich weiß eben auch, daß Konjunktureinbrüche und Krisen nicht wie ein Fluch des Himmels über uns kommen, dem wir uns taten- und hilflos ergeben müßten, sondern daß wir immer noch Herr unseres eigenen Schicksals sind, das heißt, daß es von unseremVerhalten als produzierende und verbrauchende Menschen abhängt, ob wir gedeihen oder verderben. Unter diesem Aspekt allerdings mutet das Verhalten der Menschen – oder besser: ihrer Gruppenvertretungen – heute allenthalben gespenstisch an. Das Bild des Tanzes auf dem Vulkan erscheint da nur allzu berechtigt.

Setzen wir die Daten! In der weltwirtschaftlichen Konjunktur zeichnet sich schon seit geraumer Zeit eine rückläufige Bewegung ab, sei es, daß wegen der Baisse-Stimmung auf den Rohstoffmärkten die Kaufkraft der davon betroffenen Länder geschmälert wird oder daß die Sorge vor drohender inflationärer Entwicklung die Regierungen wieder anderer Staaten zu einer härteren Geld- und Kreditpolitik bewogen hat. Da ist es selbstverständlich, daß ein Land wie die Bundesrepublik, das ein- und ausfuhrpolitisch in seiner wirtschaftlichen Aktivität zu 30 v. H. im Weltmarkt wurzelt, von einer solchen Entwicklung nicht unberührt bleiben kann. Und dies bedeute:, daß das Ringen um die Anteile an dem geringeren Weltmarktvolumen härter werden wird. Noch dürfen wir jedoch die Hoffnung hegen, daß das in Ansehung der gültigen Wechselkurse relativ günstige deutsche Preisniveau unsere Wirtschaft in internationalen Wettbewerb bestehen lassen wird, obwohl wir uns dessen bewußt sein müssen, da? es die konkurrierenden Länder gewiß nicht an Anstrengungen fehlen lassen werden, ihre Positionen auf dem Weltmarkt zu verteidigen.

Weil wir Deutsche aber nur allzu leicht die Maße mißachten, sind wir drauf und dran, uns in dieser ernsten Situation unsere immer noch guten Chancen zu verscherzen und in einer geradezu flagellantistischen Wut dem Unglück zuzutreiben.