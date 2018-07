Werde ich das Fliegen auch vertragen? – Dieser Zweifel hält manchen davon ab, sich einem Flugzeug anzuvertrauen. Schemenhafte Vorstellungen von Luftkrankheit tauchen auf, man hörte von der Schädlichkeit der Beschleunigung, die berüchtigten Luftlöcher flößen Furcht ein. Der Arzt kann auf diese bangen Fragen sehr genau antworten.

Von wesentlicher Bedeutung bei einer Luftreise sind die Raumbegrenzung, Geschwindigkeit, Höheneinwirkung, Lärm und Vibration. Wegen der konstruktionsbedingten Enge sind in den modernen Maschinen des Linienverkehrs für den Passagier Sitze eingebaut, die den anatomischen und physiologischen Erfordernissen entsprechen und jede unnötige Belastung durch das lange Sitzen vermeiden. Dennoch kann man nach einem längeren Flug bei manchen Menschen Unterschenkelödeme (dicke Beine) beobachten, die jedoch völlig harmlos sind. Sie entstehen durch Druck auf die Venen und Lymphabflußwege des Oberschenkels. Gewöhnlich ziehen sie ohne jede Hilfe nach wenigen Stunden der Bewegung oder nach der ersten durchschlafenen Nacht wieder ab. Sessel mit Kippvorrichtungen verhindern, da sie ein Hochlagern der Beine ermöglichen, diese Ödembildung einigermaßen. Im übrigen sind die Verhältnisse durch die Raumbeengung ähnlich wie bei einer Eisenbahnfahrt. Wer bei einer Eisenbahnfahrt sehr schnell ermüdet, wird auch im Flugzeug recht bald müde werden.

Ganz anders als bei einer Fahrt im D-Zug-Wagen macht sich die Geschwindigkeit beim Flug überhaupt nicht bemerkbar – es sei denn, man fixiert Dinge, etwa eine Wolke, außerhalb der Kabine. Änderungen der Geschwindigkeit merkt man nur beim Start und bei der Landung. Die daraus entstehenden Belastungen des Organismus sind in den bisher üblichen Flugzeugen nicht höier als in einem gut gefahrenen Personenauto.

Die sogenannten Luftlöcher gibt es nur in Bodennähe bei böigem Wind. Es entsteht dabei ganz kurzzeitig ein unangenehmes Gefühl in Magen und Kopf, aber die Passagierflugzeuge fliegen in einer Höhe, die eine gleichbleibende Geschwindigkeit ermöglicht und jenseits der Böen liegt; also ist diese Erscheinung auch nur bei Start und Landung möglich.

Mit der Abnahme der Luftdichte – bei 5500 Metern nur noch die Hälfte gegenüber Meereshöhe, bei 12 000 Meter ein Fünftel – ist eine Abnahme des Sauerstoffes verbunden. Durch die Druckkabinen der Flugzeuge wird der Luftdruck dauernd auf dem Stand gehalten, als wenn ohne Druckkabine in einer Flughöhe von 2000 bis 2400 Meter geflogen wird. Erfahrungsgemäß fühlen sich gesunde wie kranke Fluggäste bei dieser Einstellung am wohlsten.

Der immerhin etwas erniedrigte Luftdruck bewirkt, daß die in den Körperhöhlen befindliche Luft, hauptsächlich im Mittelohr und im Magen-Darmkanal, sich ausdehnt. Der Druckausgleich zum Mittelohr kann jederzeit durch die Eustachische Röhre erfolgen. Ist dieser Verbindungsweg vom Rachen zum Mittelohr durch einen Katarrh verlegt, so kann es besonders bei Verringerung der Flughöhe zu erheblichen Störungen kommen. Ohrensausen, Schwindel, Nachlassen der Hörschärfe und Ohrenschmerzen – nur ganz selten auch Trommelfellriß – können unter Umständen noch Stunden nach der Landung den Fluggast belästigen. Selbst wenn die Änderung der Flughöhe nur langsam erfolgt, kann es bei erkälteten Menschen zu dieserv. Erscheinungen kommen. Deshalb sollte keine Flugreisen unternehmen, wer eine akute Entzündung des Nasen-Rachen-Raumes hat, oder man sollte wenigstens mit Hilfe der modernen Schnupfenmittel dafür sorgen, daß die Ventilation des Mittelohres möglich ist. Bei gesunden Menschen genügt für den Druckausgleich ein Kaugummi oder ein Bonbon, den die Stewardessen gewohnheitsmäßig bei Start und Landung verabreichen.

Magen- und Herzkranke werden sich am meisten belästigt fühlen. Es kann, beschleunigt durch ein gewisses Angstgefühl, die Luftkrankheit ausgelöst werden. Übelkeit, Erbrechen und Schwindel werden dabei am meisten gefürchtet. In den großen Verkehrsmaschinen werden kaum mehr Fälle schwerer Luftkrankheit beobachtet. Nur etwa sechs von tausend Passagieren leiden unter bald vorübergehenden, leichten Symptomen. In neuester Zeit sind einige Fluggesellschaften mit bestem Erfolg dazu übergegangen, vor Antritt der Reise eines der sehr gut wirkenden Medikamente gegen Luftkrankheit zu geben.

Auch die Belästigung der Reisenden durch Lärm und Vibration ist nur noch in kleinen und alten Maschinen störend. Gesundheitliche Schäden treten nicht auf. Christoph Matthews