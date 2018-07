Der letzte Aktionärsbrief, der von der Verwaltung der Gelsenkirchener Bergwerks-AG; Essen, verschickt wurde, sagt zwar noch wenig über die zu erwartende Dividende aus (es wird nur ein „befriedigender“ Abschluß zugesagt), aber dafür bringt er Klarheit in einer anderen, wahrscheinlich für die Aktionäre noch wichtigeren Frage. Es wird in dem Schreiben von einem Plan Mitteilung gemacht, der für einen beachtlichen Teil der Kohlenförderung einen Absatz auf lange Sicht sichert. Was das für ein Bergwerksunternehmen heißt, wird gerade in diesen Tagen, in denen die Halden bedenklich wachsen, eindrucksvoll klar. Erreicht wird die Absatzsicherung durch die Übertragung von Miteigentumsanteilen von je 51 v. H. an den Zechen Pluto und Holland für die August-Thyssen-Hütte AG, an der Zeche Nordstern für die Phoenix-Rheinrohr AG und Germania für die Dortmund-Hörder Hüttenunion AG.

Bei den Verhandlungen läßt sich die GBAG-Verwaltung von der Zielsetzung leiten, nicht nur die Geschäfts- und Betriebsführung der Zechen bei den Tochtergesellschaften zu belassen, vielmehr wird auch eine Lösung angestrebt, die die Erträge der Anlagen weiterhin der Gelsenkirchener Bergwerks-AG in vollem Umfang zukommen läßt. Dieses Ziel läßt sich mit der Gründung von Sondergesellschaften bisheriger Art nicht erreichen, da die Hütten an deren Ertrag zur Hälfte beteiligt sind. Die jetzige Lösung sieht ein Wiederkaufsrecht durch die GBAG vor, wenn eine Eigentumsbindung für den Zweck langfristiger Lieferungen nicht mehr erforderlich ist. Aus diesem Grunde und auch für den Verzicht auf die entsprechenden Erträge der Zechen soll den Hüttenwerken der Kaufspreis langfristig und zinslos gestundet werden.

Schon aus diesen wenigen Angaben kann man die Konsequenzen der Konstruktion eindeutig erkennen. Auf der einen Seite steht für die GBAG der Vorteil langfristiger Absatzverträge, auf der anderen Seite kommen die Hüttengesellschaften, die an der Sicherung ihrer Kohlenbasis interessiert sein müssen, „kostenlos“ in den Genuß des Werkselbstverbrauchrechts (Lieferung ohne Einschaltung der Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaften), das sie sonst nur über die erwähnte Gründung von Sondergesellschaften oder über eine entsprechende Aktienbeteiligung an der GBAG erhalten hätten. Was eine derartige Komplettierung von Beteiligungen bei einem GBAG-AK von 485 Millionen DM finanziell bedeutet, kann man sich unschwer ausmalen, zumal Krages als der größte GBAG-Einzelaktionär dann an der Börse vermutlich ein entscheidendes Wort mitgeredet hätte. Krages war in harten Börsenkämpfen beinahe an die Sperrminorität (25 v. H.) herangekommen. Angaben über seinen jetzigen Besitz liegen nicht vor. Darüber kann erst wieder die nächste HV Aufschluß geben, die am 16. Juli 1958 stattfinden wird. K. W.