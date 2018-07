Ein Jahr lang hat sich die rotchinesische Führung damit beschäftigt, die wilden Gewächse in Mao Tse-tungs ideologischem Blumengarten auszujäten. Nun ist die als Berichtigungskampagne kaschierte Jäteaktion abgeschlossen, die schon 1955 begann, aber im vorigen Jahr ihren Höhepunkt erreichte. Ihre Bilanz: 1,7 Millionen Menschen wurden überprüft; über 100 000 von ihnen wurden als „Konterrevolutionäre“ entlarvt und wanderten wegen ideologischer Abweichungen in „Arbeitslager“.

Während diese Mammut-Säuberung lief, hatten sich die Chinesen kaum zu den großen Fragen der Weltpolitik vernehmen lassen. Jetzt aber, so scheint es, wollen sie wieder in den außenpolitischen Ring steigen. Jedenfalls stand die Außenpolitik im Vordergrund der Rede, die Ministerpräsident Tschu-En-lai letzte Woche in Peking vor dem Nationalen Volkskongreß hielt.

Die Koreaner und Chinesen könnten die weitere Anwesenheit amerikanischer Truppen in Südkorea nicht länger gestatten, meinte Tschu; die koreanische Wiedervereinigung müsse aus „freien“ Wahlen nach dem Abzug der ausländischen Truppen hervorgehen. Die Melodie ist nicht neu, ebensowenig wie die andere: „Taiwan (Formosa) ist ein unveräußerlicher Gebietsteil Chinas. Das chinesische Volk ist entschlossen, Taiwan zu befreien.“ Und auch an den scharfen Ausfällen gegen die Vereinigten Staaten überrascht weniger der sachliche Inhalt als die Wahl des Zeitpunktes.

Diese aber legt die Vermutung nahe, daß die Chinesen sich jetzt – mit der Unterstützung der Sowjets, deren Presse seit einigen Tagen in auffälliger Weise auf diesen Themen herumhämmert – in das weltpolitische Gipfelgespräch einzuschalten trachten. Ihre jüngsten diplomatischen Demarchen sind kaum anders denn als Buhlen um die Einladung an den Konferenztisch zu verstehen. ts.