S.R. Bad Wiessee, im Februar

Einen Katzensprung weit von München entfernt liegt 730 Meter über Meereshöhe, am Westufer des Tegernsees, das Jod-Schwefelbad Viessee, das sich bei Heilungsuchenden und Rekonvaleszenten zunehmender Beliebtheit erfreut, Den Gesunden war es schon immer ein gern aufgesuchter Erdenfleck von auserwählter landschaftlicher Schönheit, und selbst in der neueren Kulturgeschichte hat es sich schon einen Merkstern erworben, seitdem der berühmte Archäologe Adolph Furtwängler dort sein hölzernes Landhaus auf der nördlichen Halbinsel erbaute, wo seine Söhne Wilhelm und Walther eine vogelfreie Jugend verlebten, von denen der ältere dann ein musikalisches Weltwunder wurde, während der jüngere noch heute „Haus Tanneck“ als Fremdenheim leitet. Es ist wirklich ein Ort, zum Gesundwerden geeignet wie wenige. So hat sich denn auch der Zuspruch in den letzten Jahren derart gesteigert, daß die Gemeinde sich entschlossen hat, in diesem Winter zum ersten Male die Aufenthaltsräume und Lesesäle im Kuramtsgebäude für die Gäste geöffnet zu halten und seit Ende Januar eine „kleine Winterkur“ durchzuführen, die aus Trink- und Inhalationskuren besteht.

Bad Wiessee ist in den letzen Jahren auch ein beliebtes Ziel für Ski-Urlauber geworden. Die Seilschwebebahn auf den Wallberg – mit großartigem Ausblick über das spätwinterliche Tegernseertal – erschließt eine Reihe leichterer und mittlerer Ski-Abfahrten von großem landschaftlichem Reiz. In Gondeln bringt die Wallbergbahn den Gast in zwölf Minuten auf eine Höhe von 1615 Metern – mitten hinein in die Gebirgswelt der oberbayerischen Hochebene. Besonders beliebt sind die am Abend beleuchteten Rodelbahnen, und das urbayerische Eisschießen ist hier zu Hause.

Was Bad Wiessee seine besondere Anziehungskraft verleiht, ist neben der bewährten Heilkraft seiner Bäder und Quellen (für Herz und Kreislauf, Muskeln und Gelenke, Nerven und Atmungsorgane sowie gegen chronische Hauterkrankungen, Frauenleiden und Augenkrankleiten) der vielen Menschen wohltuende Zusammenklang von mondänem Kurbetrieb, ländlichem Milieu und einer prachtvollen Naturkulisse, die ihresgleichen sucht. Der Ort selbst liegt flach und bequem am Seeufer hingebreitet. Jenseits des bei schönem Wetter eifrig befahrenen heiteren Bergsees, der bei Unwetter von gefährlicher Großartigkeit ist, erfaßt der Blick von Wiessee aus Schloß und Ort Tegernsee, den Tegernseer Berg, die Bodenschneid und den klotzigen Wallberg (1723 m). Der eigentliche Wiesseer Berg aber ist der Hirschberg (1670 m), dessen charakteristische Silhouette alle Verehrer Olaf Gulbranssons von vielen seiner Zeichnungen her kennen, denn drüben auf dem Schererhof hoch über Schloß Tegernsee liegt sie ihm gerade vor der Nase.

Berge und Täler der nächsten und ferneren Umgebung bieten in jeder Jahreszeit Gelegenheit zu Spaziergängen und Touren jedes gewünschten Anstrengungsgrades und jeder gewünschten Eindrucksnuance vom Idyllischen bis zum Grandiosen. Im Sommer Segeln und Rudern, im Winter Ski fahren und springen, und selbstverständlich jede der auch sonst überall üblichen sportlichen oder musischen Kurunterhaltungen stehen zur Wahl. Und vom eleganten Kurhotel bis zum einfachen Privatlogis wird jede wünschbare Unterkunftsart vielfach angeboten.

Nicht weit von Wiessee, noch auf dem Grund und Boden des benachbarten Rottach-Egern (auf dessen romantischemDorffriedhof bei der Egerner Kirche der Musik- und Literaturfreund die Gräber von Leo Slezak, Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer findet), gibt es noch eine Attraktion illustrer Art: das Gästehaus Jaedicke. Der ruhmgekrönte Berliner Konditor besaß hier schon vor Jahrzehnten ein Ferienhaus, das seine Erben zu einem luxuriösen Fremdenetablissement ausgebaut haben. Hier kann man zu den Herrlichkeiten der Natur und – wenn therapeutisch statthaft auch zur Wiesseer Nachkur – in sagenhaften Quantitäten und Qualitäten von Baumkuchen schwelgen. Der Autoverkehr, speziell aus Richtung Wiessee, pflegt an dem Portal zu dieser Burg des Gaumenkults eine plötzliche Hemmung zu erleiden. Und in Festzeiten, zumal vor Weihnachten, stapeln sich in den Nebenräumen und Korridoren des Hauses die Geschenksendungen im Preise von 9,– bis 55,– DM, bereit in alle Welt zu fliegen. So hat also auch, die kulinarische Industrie an diesen lebendurchfluteten Gestaden einen Kristallisationspunkt gefunden, dessen Ruf mit dem der hier noch mehr lyrischen als dramatischen Kulisse erfolgreich konkurriert.