Der Rentenmarkt erlebt gegenwärtig eine große Zeit. Praktisch findet ein Ausverkauf statt, an dem sich nicht nur die Inländer, sondern in großem Umfang auch ausländische Kreise beteiligen. Nicht umsonst ist die Libka (liberalisierte Kapitalmark) in den letzten Tagen wieder teurer geworden. Die 7 1/2prozentige Hoesch-Anleihe (Ausgabekurs 99 1/4) und die Anleihe der Maxhütte (Ausgabekurs 99 1/2) waren im Handumdrehen untergebracht und wurden wenige Stunden nach Zeichnungsschluß schon über Pari gehandelt. Also glattes Geschäft für die Zeichner! Jetzt ist der Weg für siebenprozentige Anleihen frei, die demnächst mit einem Ausgabekurs von 96 v. H. herauskommen dürften. Die Hypothekenbanken haben mit ihren siebenprozentigen Pfandbriefen bereits gute Erfahrungen gemacht. Da die Nachfrage nach diesen Papieren so groß war, wurden sie sozusagen „unter dem Ladentisch“ verkauft, denn eine Absatzwerbung ist in dieser Situation unnötig. Großabnehmer der Pfandbriefe waren die Kapitalsammelstellen, denen es teilweise darauf ankommt, die Wohnungsbaukosten so niedrig wie möglich zu halten und die deshalb auf den Versuch verzichten, ihr Geld zu höheren Zinsen unterzubringen.

Trotz der Anlagefreudigkeit bei den festverzinslichen Papieren kann von einer einseitigen Orientierung zu Lasten der Aktien keine Rede sein. Allerdings tragen die Investment-Gesellschaften auf diesem Gebiet häufig allein das Geschäft, denn die Bankenkundschaft hält sich wieder mehr zurück. Aber das gilt auch in bezug auf Verkaufsabsichten. Die Grundstimmung ist nach wie vor freundlich – mit Ausnahme der angeschlagenen Montanwerte. Hier kam es zu einem echten Kursdruck, der in vielen Fällen fünf bis acht Punkte ausmachte. Wachsende Halden, drohende Feierschichten und rückläufige Stahlexporte sind die Ursachen für die anhaltenden Verkäufe. Es scheint so, als ob der Tiefpunkt hier noch keineswegs erreicht ist, obgleich sich Renditen bieten, wie sie sonst nirgends erzielt werden können.

In den Mittelpunkt des Börseninteresses rücken mehr und mehr die Bankaktien. Bei der Deutschen und Dresdner Bank werden in der nächsten Woche die Dividendenentscheidungen fallen. Bei der Commerz- und Credit-Bank gilt ein Bezugsrecht von 2:1 als sicher. Die darüber zu beschließende Hauptversammlung wird im April stattfinden. Auch beim Bankverein ist ein Bezugsrecht zu erwarten. Nach Schering kommt jetzt das Bayer-Bezugsrecht zur Notiz. -ndt