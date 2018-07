Inhalt Seite 1 — Nitribitts Nachruhm Seite 2 Auf einer Seite lesen

avi, Frankfurt

Für die Direktoren der demoskopischen Institute gibt es eigentlich kaum eine Entschuldigung dafür, daß bislang noch keine sicheren Querschnitt-Analysen vorliegen zum Thema Rosemarie. Die Fragestellung müßte etwa so lauten:

Wer war: Napoleon III.?

Franklin Delano Roosevelt?

Rosemarie Nitribitt?

Keine Frage bei diesen Fragen wäre, welche am präzisesten beantwortet würde.

In der Vorkarnevalswoche sorgte eine Kontroverse zwischen dem Frankfurter Polizeipräsident Littmann und der örtlichen Presse dafür, daß Rosemaries Andenken wachgehalten wurde: der Polizeipräsident war der Meinung, daß die Bekanntgabe des Namens Heinz Pohlmann – so heißt der Mann, der kürzlich unter dem Verdacht des Mordes an Rosemarie Nitribitt festgenommen wurde – die weiteren Ermittlungen erschwere. Wenn der Tatverdächtige, so meinte Littmann, durch die ihm in der Haftanstalt zugänglichen Blätter erfahre, was man über ihn wisse, so würden die Ermittlungen erheblich gefährdet. Als ob er nicht selbst wüßte, dieser Mann, daß er Pohlmann heißt...