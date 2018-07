Die jetzt veröffentlichte Bilanz der Vereinsbank in Hamburg für das Geschäftsjahr 1957 zeigt deutlich, wie sehr die Bankbilanzen durch den flüssigen Geldmarkt beeinflußt worden sind. Die hohen Kassenreserven der öffentlichen Hand sowie die aus dem Ausland hereingeströmten (mehr oder weniger heißen) Gelder haben bei den Einlagen Rekordsteigerungen hervorgerufen, wobei sich die Termineinlagen besonderer Beliebtheit erfreuten. Da die Auslandsgelder, die aus Gründen der Währungsspekulation in die Bundesrepublik gelegt worden waren, nicht verzinst werden durften, sie aber andererseits zu ertragbringenden Aktivgeschäften benutzt werden konnten, ergaben sich hieraus Sondergewinne die aber nach Lage der Dinge einen „einmaligen Charakter“ haben. Deshalb auch die Ausschüttung der Sonderdividende von zwei v. H., die neben der beibehaltenen zwölfprozentigen Dividende für 1957 verteilt werden soll.

Nur ein Teil des Einlagenzuwachses (um 28 v. H. auf 422,65 Mill.) ist jedoch dem Kreditgeschäft zugute gekommen. Großes Gewicht wurde auf eine hohe Liquidität gelegt, die in 1957 einen Stand erreichte wie noch nie seit der Währungsreform. Bei der besonderen Art der Einlagen war das auch ohne Zweifel richtig, wenngleich Liquidität natürlich „Geld kostet“. Die sogenannte „erweiterte Liquidität“ beläuft sich per 31. Dezember 1957 auf 48,07 (46,06) v. H. Sie errechnet sich aus dem Verhältnis der Barreserve (53,37), den zentralbankfähigen Wechseln (114,76), den Schatzwechseln (2,96) und den bei der Landeszentralbank beleihbaren Wertpapieren (26,93), die zusammen 197,93 Mill. ausmachen, zu den vorhandenen Gesamtverpflichtungen von 411,7 Mill.

Auffällig ist die Zunahme des Wertpapierbestand es um 78 v. H. auf 33,63 Mill. DM. Die Verwaltung bestätigt, daß ein Teil der flüssigen Mittel zu günstigen Kursen in Rentenwerten angelegt sind. Der Hauptanteil der Erhöhung dürfte jedoch auf das Konto des „Preusker-Sparens“ gehen. Es handelt sich also um Anleihen, die die Bank im Zusammenhang mit dem Wohnungsbausparen der Kundschaft zu übernehmen hatte. Da dies in Verbindung mit Kursgarantien geschah, ist das Risiko ausgeschaltet worden.

Auch auf der Bilanzpressebesprechung konnte der Schleier, der immer noch über die Ursachen für die Kurssteigerungen bei den Vereinsbank-Aktien liegt (der Kurs beträgt 310 v. H.), nicht gelüftet werden. Die Bayerische Vereinsbank in München besitzt etwa 25 v. H. des 16 Mill. DM betragenden AK, der Rest war bislang gestreut. In Börsenkreisen wird vermutet, daß Oetker, der bei der Vereinsbank gelernt hat, hinter den Aufkäufen steht. Das Vorstandsmitglied der Vereinsbank Walther Matthies meinte zu dieser Version: „Oetker hat seit jeher eine besondere Liebe zur Vereinsbank gehabt!“ Wie hoch der Oetker-Anteil am Vereinsbank-AK ist, so wurde gesagt, sei der Bank nicht bekannt. Fest steht, daß die Aufkäufe eine Veränderung in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats noch nicht notwendig machen, denn in diesem Jahr soll lediglich ein turnusmäßig ausscheidendes AR-Mitglied wiedergewähltwerden. K. W.