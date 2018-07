H. J. Hamburg

Über dem Küchenherd standen die Vorte: „Eigener Herd ist Goldes wert.“ Und darin verbrannte der Kassierer der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft Hans Hartwig am Morgen des 11. November letzten Jahres einen Stapel Stimmzettel. Um ganz sicher zu gehen, beichtete Hartwig nicht einmal seinem Eheweib Hella, daß er im Wahllokal „Ratzeburg“ in der Steilshooper Straße 231 in Hamburg-Barmbek, wo er seit Kriegsende regelmäßig als Wahlvorsteher fungierte, die Stimmen zur Bürgerschafts- und Bezirksausschußwahl zugunsten der SPD aufgebessert hatte. Aber auch Frau Hartwig verschwieg ihrem Mann etwas. Sie war im Wahllokal zugegen gewesen und hatte beobachtet, daß der Rentner Hinrich Kahl, Hilfskassierer der DAG und stellvertretender Wahlvorsteher, ebenfalls die Stimmzettel bearbeitet hatte. Frau Hartwig war aufgefallen, daß der hinter ihr sitzende Kahl jede FDP-Stimme für den Bezirksausschuß mit den Worten „Wedder ein Levy, wedder n’ Jud“, durch ein zweites Kreuz ungültig machte. (Gemeint war der Bürgerschaftsabgeordnete Alfred Johann Levy). „Nun mach’ aber Schluß!“ hatte sie Kahl freundschaftlich ermuntert. Der machte jedoch erst Schluß, nachdem er noch etliche leere Zettel für die SPD angekreuzt hatte. Jetzt fiel ihm der Bleistift, mit dem er werktags die Beitragskarten der DAG abzuhaken pflegte, unter den Tisch. Da Kahl schon seit dem frühen Morgen etliche „Lütt un Lütt“ inhaliert hatte, gelang es ihm nicht, den Stift wiederzufinden.

Durch diese Schweigsamkeit unter Eheleuten kam es nicht sofort, sondern erst drei Tage später, als die Beteiligten mitternächtlich auf Weisung von Generalstaatsanwalt Kramer und Kriminaldirektor Breuer aus dem Bett geholt wurden, heraus, daß im Wahllokal „Ratzeburg“ zwei Fälscher am Werk gewesen waren.

Die vernehmenden Beamten kamen bald zu dem Schluß, daß es im Wahllokal „Ratzeburg“ überhaupt recht unkonventionell zugegangen sein mußte. So war das Wahlprotokoll mit „A. Dahms“ unterschrieben, obgleich Wahlhelfer Dahms, weil nicht eingeladen, gar nicht dabeigewesen war. Kahl hatte diesen Namen auf Veranlassung Hartwigs mit daruntergesetzt, weil man zusätzlich fünf Mark kassieren wollte, die jedem „Ehrenamtlichen“ als Aufwandsentschädigung zustanden.

Indes konnte keiner von der Wahllokal-Mannschaft nähere Angaben machen: Jeder hatte still vor sich hin gezählt und nicht darauf geachtet, wie Hartwig die Reservestimmzettel, die er bereits am Nachmittag hinter einer Gardine versteht hatte, hervorzog, für die SPD ankreuzte und eine gleiche Zahl CDU-Stimmen in seiner Hosentasche verschwinden ließ.

Beide Fälscher gaben an, aus „purer Sympathie“ für ihre Partei gehandelt zu haben. Diese war jedoch von der puren Sympathie wenig angetan. Parteisekretär Schmedemann machte beiden Sündern einige Tage später klar, daß sie der „Partei keinen Dienst erwiesen hätten“. Hartwig hatte eine beruhigende Idee: er werde sein Geständnis widerrufen, und der schon seit längerem aus der SPD ausgeschiedene Kahl sei bereit, alle Schuld auf sich zu nehmen.

Von diesem Plan aber war zur gleichen Zeit auch schon die Polizei informiert. DAG-Hauptkassierer Schnorr in dessen Büro der Widerruf vereinbart worden war, hatte nämlich vorwitzigerweise bei der Polizei telephonisch angefragt, ob die beiden Sünder – die eben erst unterwegs zur Polizei waren – ihre Aussagen schon berichtigt hätten. So schrieb der Beamte, der das Geständnis wenig später entgegennahm, unter das Protokoll: „Nach dem vorhergegangenen Interesse des Herrn Schnorr an der Sache und der Tatsache, daß der Beschuldigte Hartwig seine präzise Aussage widerrufen wollte, schien der Verdacht, daß zwischen den Vorgenannten eine gemeinsame Absprache stattgefunden hat, gerechtfertigt.“

Hartwig entschuldigte sein erstes Geständnis mit „nervlicher Zermürbung“, während Kahl zunächst alle Schuld auf sein Rentnerhaupt nahm, dann aber einschränkend hinzufügte, er sei beim Gespräch im DAG-Büro einfach überredet worden. „Ich bin von Anfang an der Meinung gewesen und bin es auch heute noch, daß ich nicht allein die Stimmzettel geändert habe. Wenn ich die Sache auf mich nehme, dann tue ich es nur, weil ich es so für am einfachsten halte.“