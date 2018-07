In dem demnächst vom Kabinett an den Bundestag gehenden Bundeshaushalt hat sich der Straßenhaushalt gegenüber dem Vorjahr optisch kaum verändert. Im ordentlichen Haushalt stehen (unter Berücksichtigung der über die „Öffa“ zu beschaffenden Kapitalmarktmittel für die Autobahn in Höhe von 150 Mill. DM) 1,025 Mrd. DM bereit. Im außerordentlichen Haushalt sind 175 Mill. DM eingeplant, so daß insgesamt rund 1,2 Mrd. DM für das Straßenwesen des Bundes verfügbar sind. Diese Summe war auch im Straßenbauhaushalt des Vorjahres ausgewiesen.

Zwar kann der Bundesverkehrsminister noch im Laufe dieses Jahres zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres „Bindungsermächtigungen“ in Höhe von 200 Mill. DM eingehen. Das bedeutet aber nur, daß Straßenbauarbeiten, die für das Jahr 1959 vorgesehen sind, noch in diesem Jahr vorbereitet, ausgeschrieben und vergeben werden können. Der Betrag für diese Bindungsermächtigungen geht vom nächstjährigen Haushalt ab, weswegen es ein unzulässiges Spiel mit Zahlen wäre, bei den kommendem Bundestagsdebatten über den Straßenhaushalt etwa von 1,4 Milliarden zu sprechen, die in diesem Jahr für den Straßenbau und die Straßenunterhaltung zur Verfügung stehen.

Es ist nicht zu begreifen, wie bei dieser Art des Haushaltdenkens das vor kurzem von Bundesminister Seebohm dem Verkehrsausschuß des Bundestages vorgetragene neue Vierjahres-Straßenbau-Projekt realisiert werden soll. Der ursprüngliche Ausbauplan des Straßennetzes soll nunmehr in drei Vierjahrespläne entsprechend dem vierjährigen Turnus des Bundestages aufgegliedert werden. Für jede Etappe sollen 7 Mrd. DM für den Autobahnbau, für die Abnutzung und Modernisierung der Bundesstraßen aufgewendet werden. Abgesehen davon, daß damit der ursprüngliche Zehnjahresplan auf zwölf Jahre erweitert wird und darüber hinaus um 1,6 Mrd. DM gekürzt worden ist (für den Zehnjahresplan waren 22,6 Mrd. veranschlagt worden), erscheint auch diese neue Planung im Lichte desjetzt vorgelegten Haushalts als sehr schwer realisierbar. Wollte man diesen bescheidenen Vierjahres-Ausbauplan verwirklichen – wie es offenbar die feste Absicht des Bundesverkehrsministers ist –, so müssen im kommenden Haushaltsjahr 1,75 Mrd. DM zur Verfügung stehen. Indes weist der erwähnte Haushalt nur gut 1,2 Mrd. DM aus.

Es erhebt sich die Frage, wie es jemals gelingen soll, den wirklichen Verkehrserfordernissen gerecht zu werden. Wissenschaftliche Forschungsinstitute haben zur Genüge erklärt, daß die Motorisierungswelle im Zusammenhang mit den wachsenden Masseneinkommen in einem modernen Industriestaat – wenn nicht sprunghaft – so doch zumindest kontinuierlich zunimmt. Das gilt besonders von der Bundesrepublik, die trotz des in den letzten Jahren erreichten recht beachtlichen Motorisierungsgrades noch immer nicht die Fahrzeugdichte anderer vergleichbarer europäischer Industrieländer aufweisen kann. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist es schon unbegreiflich, daß das ursprüngliche Zehnjahresprogramm des Bundesverkehrsministers um 40 v. H. gekürzt werden mußte. Aber auch das Minimalprogramm läßt sich, wie der neu aufgestellte Straßenbauhaushaltoffenbart, nicht verwirklichen.

Daß die Gelder, die für den Straßenbau erforderlich wären, vom Kraftverkehr als Abgaben in ausreichendem Maße aufgebracht werden, ist nicht zu bestreiten. Allein in dem noch laufenden Haushaltsjahr werden aus der Mineralölsteuer, dem Mineralölzoll – den Wissenschaftler von Rang schon längst als Finanzzoll deklariert haben – und aus der Beförderungssteuer 2,25 Mrd. DM vereinnahmt. In die Länderkasse fließen überdies eine Mrd. DM an Kraftfahrzeugsteuer. Es ist auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand, mit den Kraftverkehrsabgaben den Grünen Plan, die Bundesbahn und andere Kostgänger der Allgemeinheit zu subventionieren. -le