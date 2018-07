Die Sparkasse der Stadt Berlin-West hat unmittelbar nach dem Jahreswechsel nicht nur den vorläufigen Jahresabschluß für 1957 vorgelegt, sondern gleichzeitig zwei Jubiläen begangen: nach 17 Mill. DM Zinsgutschriften überschritt der Spareinlagenbestand mit 511 (i. V. 393) Mill. DM die Grenze der halben Milliarde und erreichte damit einen Nominalbestand, der dem am Jahresende 1935 in der ungeteilten Stadt entspricht, und gleichzeitig wurde der 500 000. Sparer mit einem Geschenk begrüßt Mit einem Zugang von über 90 000 neuen Sparkonten und 118 Mill. DM Spareinlagen wird das West-Berliner Institut nur noch von der „Hamburger Sparcasse von 1827“ übertroffen.

Die Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Hansa“, Bremen, teilt mit, daß sich das Geschäftsjahr 1957 günstig entwickelt hat. Es ist eine weitere Steigerung der Betriebsergebnisse zu erwarten. Die DDG „Hansa“ hatte auf Grund der befriedigenden Ergebnisse als erste Reederei mit einem Satz von sechs v. H. für 1956 die Dividendenzahlung wieder aufgenommen. In einem Überblick über das Geschäftsjahr 1957 sagt die Reederei, daß sich der Einbruch bei den Trampraten nur auf die Frachten einiger Massenartikel ausgewirkt hat. Der Ladungsandrang blieb bestehen. Auch im abgelaufenen Jahr mußte deshalb in größerem Umfang Chartertonnage aufgenommen werden. Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung der von der Gesellschaft angelaufenen Länder rechnet sich die Reederei auch für die kommenden Jahre eine Ausweitung des Geschäftes aus. Sie hat deshalb für sich und ihre Beteiligungsgesellschaften neun moderne Motorschifffe in Auftrag gegeben. Nach Abwicklung dieses Programms werden unter der „Hansa“-Flagge 56 Einheiten mit 289 900 BRT und 426 542 Tragfähigkeitstonnen fahren.