... daß mehrere Fahrschulen in Offenbach in ihren Lehrplan den Besuch einer Verkehrsgerichtsverhandlung aufgenommen haben, um den Führerschein-Kandidaten deutlich zu demonstrieren, was sie bei Verkehrsvergehen erwartet.

... daß die Gemeinde Vettweiß im Kreis Düren pädagogische und forstwirtschaftliche Interessen verknüpft, indem sie alljährlich zu Ostern jedem Schulanfänger einen Baumsetzling schenken will, den der Abc-Schütze selber pflanzen und pflegen soll.

Wir finden schlecht...

... daß minderbemittelte Berliner den vom Sozialamt ausgegebenen Bar-Kaufschein in den Geschäften bereits vor dem Kauf vorzeigen und sich dadurch als „Arme“ ausweisen müssen, worauf sie häufig schlechter bedient werden als „normale“ Kunden.

...daß ein Gastwirt in Hamburg-St. Pauli eine Gaststätte unter dem Namen „Kapelle 13“ führt und nach „Original-Krematorien-Rezepten“ anbietet: „Riesen-Leichenwurst“, „Totengräber-Eisbein“, „Witwenträne“, „Leichenwasser“ und „Toter Rentner“.

... daß ein Schüler aus einem Dorf bei Lüneburg wegen „Beamtenbeleidigung“ vom Amtsgericht zu Wochenendarrest verurteilt und sogar von der Schule gewiesen wurde, weil er einem Bahnbeamten bei der Kontrolle eine Fahrkarte vorgezeigt hatte, auf deren Rückseite eine unbekleidete Frauengestalt gezeichnet war.